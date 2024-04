"SLAĐA JE JEDAN VELIKI OLOŠ!" Boža Džons ISPROZIVAO zadruga nakon izlaska iz Elite! Otkrio i u kakvim je odnosima sa Takijem

Nakon izlaska iz "Elite", oglasio se Boža Džons, koji je prokomentarisao sve aktuelne teme u rijalitiju.

Na početku razgovora, pokomentarisao je svoje učešće u rijalitiju.

foto: Pink.rs

- Prezadovoljan sam svojim učešćem. Bio sam tu da prokomentarišem, da se posvađam, da igram, da pevam, da se šalim na svoj i tuđ račun. Možda sam mogao malo više. Da sam bio tema - nisam, da sam imao neku ljubavnu vezu - nisam. Eto, to jednostavno. Mada, ova sezona sa devojkama je, po meni, loša. U suštini sam prezadovoljan, samo sam malo u šoku. Mislio sam da idem do finala - rekao je Boža.

Otkrio je i kako gleda na odnos Ša i Mione.

foto: screenshot Pink tv, Privatna Arhiva

Pa ja sam baš prokomentarisao kad su bile poslednje nominacije. Moje neko mišljenje je da je Miona neko ko se zaista u početku zaljubio u Ša i da je imala potpunu emociju. To je imalo neku težinu. Međutim, kroz vreme je verovatno shvatila da Ša i ona nisu jedno za drugo i malo je počela da se hladi. Svojim delima i ponašanjem daje nama za pravo da mislimo da je ona s njim bukvalno na silu. Ša je neko ko je zaljubljen u nju i koji prolazi svaku dan pakao. Nije mi normalno da neko grebe na kapiju, da mu žile skaču po čelu, a onda da sedi hladna i da kaže pa šta ja da mu radim. To meni nije normalno. Znači, ako je ljubav, ljubav je. Moraju da budu neke varnice. Žao mi ga je, mislim da neće ostati napolju. Koliko sam čuo, ni njeni se ne slažu, niti podržavaju njihov odnos. Tako da, u tom odnosu mi je jedino žao Nenada Aleksića Ša - rekao je iskreno Boža.

S obzirom da je Maju postavio za novog vođu, progovorio je o odnosu Maje i Stanislava.

- Naravno, Maja moja buduća kuma, najbolja drugarica. Sa Stanislavom sam bukvalno od prvog dana, kad je ušao u "Elitu". Došao je kod nas u pab i to sve. Stanislav je jedan veliki gospodin i ja podržavam tu vezu, zato što se vidi da to nije urađeno iz koristi. Ništa zbog inata, ništa zbog rijalutija. Jednostavno, Maja se zaljubila u njega. To je njen tip. Maja voli tako te ozbiljnije, starije muškarce. On takođe, od prvog dana se raspitivao kod mene za Maju. Tako da, oni su iz ušli iz prave emocije u odnos. Možda nije od prvog dana pokazao simpatije prema Maji, ali pričao je sa mnom od prvog dana. Rekao je kako mu se Maja sviđa, kako je Maja jedina ženska osoba s kojom bi on bio u rijalitiju - odgovorio je Boža.

Dao je svoje mišljenje i o Majinoj podeli budžeta.

foto: Printscreen

- Nešto sam ispratio, koliko sam mogao, bio sam u haosu. Pratio sam to kad je bilo oko Slađe, znam da joj je dala mali budžet. Treba da joj ja, jer Slađa njoj nije drugi prijatelj, zato što je Slađa nju prodala radi kadra, zbog nekih drugih bitnih tema. Maja je sad pokazala da ima stav i karakter i to mi se sviđa. Naravno da mi se sviđa njena podela, zato što se nije nikom priklonila i ni sa kim nije pokušala da spusti loptu. Svima je rekla u brk šta misli, pogotovo mi se sviđa za Aneli i za Slađu. Slađa je njoj dala dva puta veliki budžet ili srednji, pa veliki. Maja je njoj dala mali i time pokazala da je ne gotivi i da je skontala da za nju nije prijatelj ni u "Eliti", ni u spoljnom svetu. Slađa je jedan veliki ološ. Najveći ološ koji je prošao u istoriji rijalitija. Devojka koja je pljuvala Mionu Jovanović sedam meseci, pa kad su postali tema, ona kaže sad ču da promenim mišljenje. Počela je da joj deli savete na zidiću, pazi Boga ti. Pljuješ devojku kako je fikus, kako je antipatična, kako je loš lik, sve najgore pričaš o njoj i odjednom ti ona preča od Maje. Anita ti preča od Maje. Svi su ti preči od Maje. Sa Majom si išla na more, Maja te oblačila, Maja te hranila, kako da ne. Prodala je veru za večeru. Najveći šljam i ološ - kazao je Boža.

Otkrio je i da li je stupio u kontakt sa nekadašnjim prijateljim Takijem i izgladio odnose.

- Čuo sam se sa Takijem pre dva sata. Pričali smo malo na temu šta je on izjavio o meni. Rešili smo i situaciju vezanu za Teodoru Delić. Rekao mi je da ga Teodora ne zanima, da ima novu devojku. On me nikad nije pljuvao, to su dezinformacije. Rekao sam mu da sam ga prokomentarisao negativno kod Ane u studiju jutros, na osnovu onoga što sam čuo, da je on mene blatio napolju. Kao da sam fanatik rijalitija, kako je njega sramota što je bio sa mnom prijatelj, što je uopšte stajao pored mene. Nazivao me je svojim šaptačem - ispričao je Boža.

foto: Petar Aleksić

Pitali smo ga koga smatra najiskrenijom, a koga najciničnijom osobom u rijalitiju.

- Maja je neko ko je najiskreniji tu. Maja i Janjuš su, po meni, najiskreniji. Naravno da se i pomiriš sa nekim, spustiš loptu zarad nekih stvari, ali ovom podelom budžeta je pokazala samo prema osobi s kojom je bila najbolja, koliko je iskrena i koliko je boli uvo za sve. Cinični su Lepi Mića, Anđelo, Anita, Aneli najveći folirant koji je prošao - rekao je Boža.

