"SA 15 DEVOJAKA IMA UGOVOR NA 3 GODINE, PLAĆA IM STAN 300 €! Gledalac izneo ŠOK tvrdnje o Takiju! Ovo je njihov CENOVNIK

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki dovezao je Teodoru Delić u karantin i time su podgrejali sumnje da među njima postoji nešto više od prijateljstva.

Naime, u rijalitiju se saznalo i da je Teodora ušla u "Elitu" sa majicama na kojima je odštampana fotografija nje i Takija.

Jedan gledalac i pratilac dešavanja rijalitija izneo je šokantne tvrdnje o ocu starlete.

foto: Petar Aleksić, Printscreen

- Ona Teodora je kod Takija, sa njim ima ugovor na tri godine. Danas su bile dve devojke, isto. On ima 15 devojaka. Sad ću da vam kažem kako to ide, on im plaća 300 evra stan, 300 evra za hranu, 300 evra im daje za odeću i obuću i 100 evra za mobilne telefone. Nisu samo one sponzoruše, ima i muškaraca... Bebica je najveći i najbogatiji čovek tu, on i Anđelo, njega znam lično, on ima restoran - rekao je gledalac.

Isplivala je fotografija majke Maje Marinković u provokativnom izdanju.

kurir.rs/pink/preneo I.L.

Bonus video:

03:30 Taki - Maja uvek kaže neće pa sve uradi kako hoće