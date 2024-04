OVO NIJE SVEMIRSKI BROD VEĆ NOVI AUTO SLOBE RADANOVIĆA! Kada čujete koliko košta zavrteće vam se u glavi, OGROMNA CIFRA (FOTO)

Pevač Sloba Radanović održao je promociju novog albuma. On je došao u pratnji svoje supruge, Jelene Radanović, a celo veče je bio lepo raspoložen.

Ipak, pažnju je dosta privukao njegov novi auto u kom se pevač dovezao u sopstveni restoran gde se i održala promocija.

Naime, reč je džipu marke Mercedesu brabus G klase koji se kreće od najmanje 150.000 evra, a cena mu može dolaziti i do 300.000 evra.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsećamo, pevač je progovorio i o sukobu sa Darom Bubamarom.

Dara je nedavno Amidžiću ispričala da je Sloba uzeo tu pesmu, iako je čuo demo verziju s njenim glasom, što on demantuje. Takođe, demantovao je Darine optužbe da je tu pesmu nudio Ceci Ražnatović i Tanji Savić, sa kojima je želeo da snimi duet.

- Ne, to je bio Raletov glas. Ne znam odakle joj ta informacija, nije tačno uopšte. Čuo sam demo sa glasom Raleta Ratkovića, pevao je i muški i ženski deo. Nisam čuo Darin glas. Ta pesma stoji tri godine, da sam čuo njen glas, zvao bih je da pitam da li planira da izbaci tu pesmu. Nisam imao priliku da čujem da je njena pesma, niti mi je to ko rekao. Trebalo je ona mene možda da nazove, mislim da bi se to lako rešilo. Nikad o njoj neću reći ništa loše, ja nju poštujem i cenim. Svako sa kim sam nekad bio u odličnim odnosima, nikada o toj osobi nikada neću reći nešto loše. Bili smo u sjajnim odnosima, više nismo, ali se moje mišljenje o njoj nije promenilo. Ima ona neke svoje bubice... - rekao je Sloba i dodao:

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ne znam ko je kriv, znam da ja nisam. To su stvari koje autor treba da reši. Otišao sam u studio kod Raleta i snimio tu pesmu, platio, dobio potpis - objasnio je Radanović.

