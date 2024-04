JOVANA PAJIĆ ISPRIČALA KAKO JE SALETU TROPIKU PRIZNALA SVE I ZAVRŠILA BRAK: Sela sam pored njega, a onda su mu rekla da sam...

Jovana Pajić i bivša supruga kolege Aleksandra Cvetkovića, pevača "Tropiko benda" progovorila je nedavno o razvodu od svog supruga.

Iako su dobro funkcionisali, pa su ostali dobri prijatelji i nakon rastanka, Sale Tropiko i ona su imali drugačije pogled na budućnost.

- Prosto smo se razvili u različitim smerovima. Sela sam pored njega i rekla sam: "ja sam prestala tebe da volim". To je jednostavno tako. Mi možemo biti idealni prijatelji do kraja života, ali u smislu tog zajedničkog života i onoga što su za tebe vrednosti, što su za mene, kako ja vidim budućnost naše porodice ili moju, dece, uopšte nismo imali više iste poglede - počela je ona u emisiji "Magazin in" i dodala:

- A nije više stvar ni u toj različitosti, već da se ugrožavamo međusobno, i ugrožavamo naše psihičko zdravlje i naše dece - rekla je Jovana.

- Svaka ti čast na hrabrosti da ovako kažeš - rekla joj je Sanja Marinković.

- Svi uđemo u brak sa idejom da će trajati zauvek, a u međuvremenu se desi život, pa te demantuje. Ti onda na sve načine pokušavaš da rešiš problem koji je tekući, a zapravo od drveta ne vidiš šumu. Jednostavno, radiš na tome dokle možeš, dokle god ima dvosmerne komunikacije između partnera, pa idemo ka istom cilju, a kad si sam u svemu tome, neshvaćen, kada se ne razumeš kako treba, onda je taj teret postane baš težak da se nosi samostalno kroz život. Pogotovo kada imate decu kojima ste potrebni celi, u komadu, stabilni i prisutni u njihovim životima. Onda imate odgovornost prema sebi da se izmaknete iz te toksične sredine, prvenstveno zbog njih, ako već nema pomoći. Mislim da je važno boriti se, ali je podjednako važno i odustati kada vidiš da nema pomoći. Moraš da budeš primer svojoj deci, oslonac. Posle razvoda više ne postoji taj porodični stub, on je malo ćopav, ali mora biti dovoljno jak da podnese sve ono u čemu će, u ovom slučaju jedan roditelj, biti spreman da podrži sve to - rekla je Jovana i dodala da je sa bivšim suprugom u dobrim odnosima.

