Raskidi u estradnom svetu nisu ništa novo, ali opet, za neke slučajeve javnost ostane u čudu.

Pevač Petar Mitić i pevačica Ivana Pavković gostovali su u emisiji "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića, kada im je pročitana najpretraživanija stvar o njima na internetu.

foto: Kurir televizija

Za Pavković, najtraženija stvar je raskid sa suprugom, odnosno gostom emisije Petrom Mitićem, pa su njih dvoje komentarisali.

- Jeste odjeknula vest da se Ivana i ja razvodimo, a jako je zanimljivo da je Ivanu zvala novinarka, a nas dvoje u tom momentu u krevetu. I to je činjenica, normalno, muž i žena u krevetu. Mazili smo se, češkali, pričali, i Ivana me zbunjeno pogledala i kaže mi se razvodimo. Rek'o pa dobro, i to je okej. Apropo te priče, nažalost, mnogo naših kolega su u procesu ili su već razvedeni, neki sa decom, neki bez, to je danas postalo normalno. Nekada je to bila sramota, pa su muškarci svašta nešto trpeli, ali i žene, a danas čim ispadne neka malo ozbiljnija svađa, ljudi se odmah razvode - rekao je Petar Mitić.

Kako je sve to izgledalo u studiju Kurira, pogledajte u snimku:

02:47 LEGLI SMO U KREVET, POGLEDALA ME I REKLA DA SE RAZVODIMO Petar Mitić šokirao sa OVIM detaljem iz braka sa Ivanom Pavković!

