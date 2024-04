ALEKSANDRA NIKOLIĆ STALNO PLAČE ZBOG BEBE! Oglasila se iz porodilišta sa novim vestima, pa priznala da ODLAZI iz Srbije

Pobednica "Zadruge 6", Aleksandra Nikolić otkrila je detalje porođaja i istakla da je presrećna otkako je postala majka devojčice, kojoj su dali ime Leona.

Na pitanje kako se oseća, imala je veoma pozitivan i vedar odgovor.

- Hvala na čestitkama. Evo, dobro sam, oporavljam se. Presrećna sam, ovo nikad nisam osetila - rekla je Aleks, a onda je otkrila da li zna kada beba i ona izlaze iz porodilišta:

foto: Printskrin/Instagram

- I dalje sam u porodilištu. Ne znamo kada izlazimo, ali nadamo se ubrzo - odgovorila je Aleks.

Na pitanje o imenu bebe, otkrila je čija je to bila odluka.

- Zajedno smo se dogovorili. Imala sam neke predloge, imao je i on, ali na kraju smo se usaglasili za Leona. To je baš lep prevod, lavica - rekla je Nikolićeva.

Otkrila je i kako je protekao porođaj.

- Malo mi je gvožđe opalo. Anemična sam po prirodi. Nije prošlo onako kako smo želeli. Carica je želela carski da izađe. Oporavljam se stvarno - kazala je Aleks, a onda se dotakla odnosa sa Filipom Carem:

- Naravno, sve je u redu. Zaljubio se u bebu, kao i ja. Tek sam sad osetila tu pravu ljubav i emociju-

Priznala je i koliko je srećna povodom prinove.

foto: Printscreen

- Kad god je vidim, ja zaplačem. To su suze radosnice. Preplave me neke me emocije i neobjašnjivo je - iskreno je odgovorila Nikolićeva u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

"Beba liči na oca"

- Liči na Filipa. On je moja najveća ljubav i drago mu je da liči na svog tatu. Samo sam želela tokom trudnoće da ima njegove plave oči. Trudim se da Leona bude stalno pored mene. Sve je spremno u Crkvenici i Beogradu - ispričala je Aleks.

Za kraj, otkrila je kakvi su joj budući planovi.

- Biću u Beogradu, da se oporavim i beba malo da stasa. Posle ćemo biti u Hrvatskoj, pa ćemo videti - završila je bivša zadrugarka.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

