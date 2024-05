OVAJ MOĆNIK JE MUŽ VODITELJKE ANE PENDIĆ! Preko 10 godina su u braku, a vole se kao prvog dana! Dobro je poznat medijima

Voditeljka Ana Pendić dugo je u medijima, a osim zbog posla kojim se bavi često je u centru pažnje javnosti i zbog svog privatnog života. Iako mnogo radi Ana voli i da se opusti i uživa, a nedavno smo imali prilike da je vidimo na modnoj reviji našeg poznatog kreatora.

Tada se moglo videti da voditeljka izleda nikad bolje, nasmejana i dobro raspoložena uživala je tokom cele večeri u društvu prijatelja i kolega. Ana je veoma predana poslu koji radi, ali i porodici koju je pre mnogo godina stvorila sa muškarcem kojeg neizmerno voli i poštuje.

Iako o svom privatnom životu ne govori često u javnosti zna se da je Ana godinama u skladnom braku sa Vojkanom Radošem, koji je direktor televizije "B92" i uspešan poslovni čovek.

U retkim trenucima kada je govorila o suprugu otkrila je da je za uspešan brak potrebno da se ljudi dobro razumeju i da prihvate jedno drugo onakvim kakvi jesu.

- Kompromis je jedna od reči koju najviše prezirem u partnerskim odnosima. Potpuno je besmisleno da se vi zbog nekog menjate. Možete da se menjate zbog sebe, deteta, ali zbog partnera, nikad - ispričala je jednom prilikom Ana u emisiji "Magazin In".

Voditeljka je dodala i da, uprkos svim razlikama i promenama, svog supruga voli podjednako snažno, kao prvog dana.

- 10 godina smo u braku, a nekako imam utisak da smo bili sličniji na početku nego sad, sad imamo i neka različita interesovanja, ali to uspešno rešavamo. Mislim da je suštinski bitno da su neke važne stvari slične, kao što su vaspitanje, obrazovanje i slično. Ostale stvari i ne moraju da budu kompatibilne - zaključila je ona.

Ona se osvrnula i na neke njihove navike, koje nisu za mnoge parove tipične i izazvala je burne reakcije u javnosti .

- Mi sad, na primer, izlazimo odvojeno. Nekim ljudima je to skandalozno što mi ne izlazimo zajedno. Pritom, on i ja potpuno drugačije doživljavamo noćni izlazak. Meni je to neka elegantna večera sa prijateljicama, a njemu je to kafana. A ljudi se skandalizuju, kao: kako vi to u braku, a izlazite odvojeno.

Iako gazi petu deceniju života Ana i dalje izgleda odlično i čini se da su njih dvoje pronašli put do uspeha, ne samo u poslu, već i u ljubavi i životu, o čemu svedoče i neke od poslednjih Aninih fotografija na kojima smo imali priliku da vidimo da izgleda fantastično.

