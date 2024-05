HIT U NAJAVI: Vlada Grujić snimio pesmu Jovana Perisića! Poslušajte kako zvuči!

Foto: AS STUDIOTON Sound Production

Popularni beogradski pevač Vlada Grujić obradio je pesmu Jovana Perišića "Pustite me da je prebolim" Adaptaciju pesme koju je Perišić snimio pre više od decenije mladi muzičar snimio je u studiju Aleksandra Sofronijevića i to za samo nekoliko dana. "AS Studio ton" ugostio je popularnog pevača, pa je nova verzije pesme dobila moderan zvuk i potpuno novi arnžman.

foto: AS STUDIOTON Sound Production

- Prvi put se u životi nisam ništa pitao. Moj prijatelj i menadžer Boban je našao pesmu, meni se dopala, otišli smo kod Sofre i sve dogovorili veoma brzo - kaže mladi umetnik i dodaje:

- Pesma je urađena u potpuno novom aranžmanu i gotovo da ne izgleda kao kaver, već potpuno nova kompozicija. Zahvalan sam Jovanu Perišiću i Branislavu Smardžiću koji potpisuje tekst i muziku i koji su nam dozvoli da joj obucemo novo odelo! Istog mšljenja je i Aleksandar Sofronijević, koji je ovog puta potpisao i novi aranžman.

1 / 9 Foto: AS STUDIOTON Sound Production

Bonus video:

01:41 BILO JE MNOGO EMOTIVNO, ALI JEDAN MOMENAT JE BIO POSEBNO SNAŽAN Aca Sofronijević otkrio šta ga je najviše ganulo na svadbi