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Veza Aneli Ahmić i Filipa Cara iz dana u dan nam pokazuje da su ljudi zbog ljubavi spremni na sve.

Nakon što je Car juče ostavio Aneli, njih dvoje su ponovo odlučili da se pomire. Tokom jutra, on ju je nazvao svojim životom, te su ostavili utisak da je sve u najboljem redu.

Novinari su pozvali Jasminu Ahmić, Anelinu majku kako bi rekla šta misli o svim dešavanjima koja prate njihovu vezu:

- Neću ništa da komentarišem. Samo ću vam jedno reći, neka radi šta hoće. Ništa vam više neću reći. Bolesna sam, ne želim da komentarišem... - rekla je Jasmina Ahmić za Pink.rs.

Podsetimo, Jasmina Ahmić se ranije oglašavala kada je izjavila da ne podržava Anelinu vezu sa Filipom Carem:

- Dabogda ga upropastila, bizončinu odvratnu, glupača! Prihvatila bih ga jedino kao metu u streljani. A ovo igra kao Žikino kolo. On inače mrzi sve žene sa kojima nešto ima - rekla je Jasmina pre oko nedelju dana kada je Aneli ozvaničila vezu sa Carem.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

Inače, Filip Car pre nekoliko dana je rekao da Aneli nikada neće voleti kao Dalilu Dragojević, ali je sada promenio ploču.

Nakon što ga je voditelj podsetio da mu je Aneli Ahmić zamerila što ju je ponizio, Filip Car je objasnio da je reagovao iz besa i nemoći, te se osvrnuo na uvrede koje je izrekao na njen račun. Kako je istakao, najosetljiviji je kada mu neko spomene najbliže, ali ga je Aneli iznenadila reakcijom.

- Meni možeš sve da uradiš sem da mi opsuješ porodicu. Meni se onda odšrafe šrafovi i ja ne znam da se zaustavim. Sj**ala me što nije ni mene uvredila, a kamoli porodicu. Rekao sam joj da mi ne pada više na pamet da se svađam na takav način, prioritetno zbog sebe - objasnio je Car.

Voditelj se dotakao i teme da je Aneli pohvalila Karića, kao i ranijih Carovih tvrdnji da Aneli neće voleti kao svoju bivšu partnerku Dalilu Dragojević. Car je potvrdio da je napravio propust.

1/8 Vidi galeriju Filip Car i Dalila Dragojević Foto: Nemanja Nikolić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

- Istina, ali trebala je da istakne da joj je drago što smo mi spustili loptu. Ja sam pogrešio i to priznajem - poručio je Car.

Filip je potom iznenadio sve u studiju i pred kamerama otvoreno priznao kakva osećanja gaji prema Aneli.

- Mnogo sam se više za ovo kratko vreme zaljubio u Aneli i vezao za nju nego u Dalilu - zaključio je Car.