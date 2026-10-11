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Sanja Grujić i Marko Stefanović privlače pažnju javnosti svojim nesuglasicama, a Dejan Dragojević je sad dao svoj sud o svađama nekadašnjeg para.

"Hoće da ga isprovocira da on nasrne na nju"

- Oni svi komentarišu mene i moj porodični odnos, a napravio sam kolaps od kog me je i danas sramota. Oni imaju problem ozbiljniji nego koji sam imao ja. Njih radi sujeta, a takvi parovi se na kraju rijalitija uvek pomire. Ne znam da li pomirenjem beže od istine ili tako žele da naprave da je bilo da je neko od njih pričao laž. Ja ne verujem nikome. Tako da je bilo Sanja ne bi bila sa njim toliko dugo u vezi jer ti ako pustiš da tvoj momak da ne kažem šta radi majci, onda sve pada u vodu. Ja mislim da ona hoće da ga isprovocirada on nasrne na nju, kako bi njeno izbilo na površinu. Ne mogu da biram stranu jer je moja pretpostavka da lažu i jedno i drugo. Prolaze dobro da bi zaradili pare - govorio je Dejan u segmentu "Rijaliti rešetanje" u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović dok su bili u ljubavi Foto: M.M./ATAImages, Privatna Arhiva

- Dolazimo do tvoje omiljene teme, Janjuš i Sandra. Kačavenda je rekla na RED-u da su bili intimni Mateja i Sandra. Šta ti kažeš? - pitao je voditelj.

- Oni se kote i tu nema ko koga nije ispeglao. Oni su prešli kilometre i kilometre. Smešno mi je jer jedni drugi lažu, Mateja je super sa Janjušem. Janjuš ne voli ni Mateja, ni Karića, a ni Cara, kao što ni Karić ne voli Janjuša, ni Cara. On zna da tu Sandru neće da vodi kući i da je upozna sa ćerkom. Sandra je i dobro dogurala kako se ranije nešto nije desilo? Radila je dobro i spremala se, nije lako dati takvu žrtvu. Mateja i Janjuš će do kraja da budu dobri, a ona će da izvisi i bude ponižena. Janjuš od sebe pravi šatro šmekera, teraće neku sprdnju. Ne znam što se lepe za takve momke kad znaju da će neko svesno da ih ponizi? Ima toliko momaka i može da se pravi priča sa dinamikom. Znaju da će Janjuš od nje da napravi da je radodajka - rekao je Dejan.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

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