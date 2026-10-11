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Protekla nedelja je, između ostalog, obeležena turbulentnim odnosom Filipa Cara i Aneli Ahmić, a danas kao da se sve promenilo kada je on  tražio tajni zadatak da iznenadi svoju dragu, a da se zauzvrat ne posvađa sa njom sledećih nedelju dana.

Ipak, čini se da u njihovom odnosu trenutno cvetaju ruže! Filip Car je odmah nakon buđenja pokazao nežnost prema Aneli Ahmić, obasipajući je zagrljajima i poljupcima. Ovim gestovima jasno je stavio do znanja da mu Anelina blizina prija, a njihova razmena nežnosti privukla je pažnju. Nakon svega što se dešavalo u njihovom odnosu, ostaje da ispratimo da li će se ovakvi trenuci nastaviti i kako će se njihova priča odvijati u danima koji su pred njima.

Aneli Ahmić Filip Car
Foto: Printscreen Pink

Podsetimo, Jasmina Ahmić se ranije oglašavala kada je izjavila da ne podržava Anelinu vezu sa Filipom Carem:

- Dabogda ga upropastila, bizončinu odvratnu, glupača! Prihvatila bih ga jedino kao metu u streljani. A ovo igra kao Žikino kolo. On inače mrzi sve žene sa kojima nešto ima - rekla je Jasmina pre oko nedelju dana kada je Aneli ozvaničila vezu sa Carem.

Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

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Aneli Ahmić

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15:12
Stars 628 10.10.2026 Izvor: Kurir TV