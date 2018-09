BENJAMINOVA POTRESNA ISPOVEST DOVELA UKUĆANE DO SUZA: Devojka mi je pretila da će se ubiti, a onda se desilo OVO!

Benjamin Spahović ispričao je svoju tužnu životnu priču, koja je dovela ukućane do suza.

"Pre jedno 4 godine, sigurno ima. Hteo sam da raskinem sa njom, nije to ništa dugo bila, ali se zaljubila u mene. I zvala me da dođem do nje i rekla me da joj se sviđam, a ja sam joj rekao da nam ne ide. Bila je dosadna, davila me je da hoće 24 sata da bude sa mnom. Bila je starije 4 godine od mene. Rekao sam joj da možemo ostati prijatelji. I ona uzela flašu benzina odjednom i upaljač i da joj nisam odgurnuo upaljač iz ruku, mogli smo oboje nastradati", ispričao je Benjamin.

Nakon ove izjave, Benjamin je ispričao sve o smrti bivše devojke.

"To je bilo pre 6 godina, javili su mi prijatelj, da se prevrnula sa džipom. I došao sam tamo, video sam je takvu, ulubljena glava. Nisam verovao u priču dok nisam došao tamo, nikome nisam mogao da verujem", rekao je on i dodao da je to i dalje bolna tema:

"I danas kad se setim odem joj na grob, jer mi je teško da pređem preko toga."

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Happy

Kurir

Autor: Kurir