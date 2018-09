IVANA ŽIZELA BEZ DLAKE NA JEZIKU O ABORTUSU, RAZVODU, ALI I PROSTITUTKAMA: Sve treba da kopaju u njivi, a ne da se prodaju za 50 evra!

Ivana Živković Žizela progovorila je o tabu temama, kao što su razvod, abortus i abortus.

Homoseksualci i usvajanje dece



- Svi daju sebi za pravo da komentarišu gejeve i njihovu ljubav, a oni nikada nisu bili najveći problem. Nisam za to da se paradira i eksponira bilo koji odnos, ali ako ne diraju nikoga, što bismo ih dirali. Što se usvajanja dece tiče, ne znam koliko je to pametno i prihvatljivo kod nas, ali sam sigurna da ima gej ljudi koji bi bili mnogo bolji roditelji od ljudi koji nisu gej.



Abortus



- Svaka žena ima pravo da uradi šta želi sa svojom trudnoćom, ali abortus je postao previše česta pojava da bismo to zanemarivali. Devojke ne razmišljaju svojom glavom i posle im đavo bude kriv. Ukoliko imate nezaštićen odnos sa nekim, posledica je trudnoća. Toliko je jednostavno. Niko nema pravo da osuđuje ženu ukoliko je bila silovana ili sa trudnoćom nešto nije kako treba kada se odluči da je prekine, ali isto tako bi mnogo bolje bilo da se svaka žena potrudi da odnose koje ima shvati odgovorno.

Psihijatri



- Odlazak kod psihijatra potpuno je normalna stvar i možda bi ljudi bili normalniji da u većoj meri idu da razgovaraju sa nekim ko razume probleme bolje nego oni sami. Nije sramota osećati se loše i tražiti pomoć. Samo glupi ljudi mogu da osuđuju nekoga ko želi da bude zdrav.



Prostitucija



- Loše mi bude kad pomislim u kojoj meri smo okruženi prostitutkama i svi se pravimo da je to normalno. Prostitutke su svuda oko nas i svi ćute i prave se da je to normalno, a daleko je od normalnog. Mlade devojke se prodaju za 50 evra, umesto da rade nešto, ali da ne dozvole da neko plaća njihovo telo. Lepo sve da kopaju na njivi, a ne da idu u motelske sobe.



Razvod



- Nije sramota razvesti se, žena treba uspravno da stoji i digne nos do neba kada ode od čoveka koji je bio loš prema njoj u braku. Zato što svi osećaju stid kad im brak ne uspe, zato i imamo toliko zlostavljanja u porodicama. To je pogrešno. Nijedno živo biće ne zaslužuje da bude nesrećno samo da bi okolina trovala svojim tračevima. Po selima je pogotovo tako i nikada mi neće biti jasno zašto ljudi gledaju da drugima bude još gore nego što već jeste.

Lake droge



- Ne podržavam legalizaciju droge i trovanje omladine. Svako treba da zna da je to pogrešno i nismo u situaciji da opijate stavimo na dohvat ruke jer bi onda kada to izgustiraju tražili da se legalizuje nešto mnogo gore od lakih droga. To nikako ne bi donelo ništa dobro i zbog toga nisam za to.



Seks na eks



- Ne osuđujem nikoga ko se odluči na seks na jednu noć, svakome može da se desi usled ljubavi, strasti, ali mogu da kažem da uvek biram emocije. Daleko je lepše imati osobu koju volite i sa kojom ćete raditi te stvari.



Život posle smrti



- Verujem u boga i verujem da svakog od nas čeka procena kakvi smo bili u ovom životu i na ovom svetu. Ne želim da mislim da je sve što imamo ovaj jedan život i treba da se veruje da nas čeka nešto veće i bolje kada završimo sa ovim svetom kako bismo se svi trudili da budemo što bolji jedni prema drugima i sami prema sebi.

