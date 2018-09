INTERNET SENZACIJA IZ SVILAJNCA KURIRU KROZ SUZE OTKRILA SVE! Momci mi govore da sam KRASTAVA, MUTAVA... Ivana Žizela postala laka meta!

Ivana Živković Žizela od samog početka sedme sezone "Parova" privlači najveću pažnju gledalaca svojom fascinantnom i, na momente, gotovo filmskom životnom pričom.

Odrasla u malom selu Roćevac u blizini Svilajnca, ova devojka sa ozbiljnom govornom manom od detinjstva je nailazila na brojne prepreke i omalovažavanja od ljudi iz svoje okoline. Protiv toga se, kaže, bori ceo svoj život, i to je glavni razlog njenog ulaska u rijaliti - pokazaće svima da je uspela i postala poznata. Naravno, motiv je i novac, od kojeg će pokrenuti privatni biznis.



Koja ti je taktika za učešće u "Parovima", imaš li je uopšte?



"Nemam pojma ni gde sam došla, sve sam morala sama da odlučim. Prijatelji su me savetovali kako da se ponašam, ali ja se neću uopšte promeniti zbog kamera".

foto: Printscreen/Happy

Jesi li sklona svađama?



"Izbegavaću da se tučem zato što imam iskustva s tim. Jednom sam greškom istukla devojku na ulici, pa ne bi volela da ponovim takvu grešku".



Šta ti očekuješ od ovog rijalitija?



"Da začepim ljudima usta zato što pričaju da sam budala i kreten zbog ovoga što se snimam. Volela bih da posle 'Parova' dajem savete mladima, ili tako nešto, volela bih da napišem i knjigu o toj temi, da pomognem mladim ljudima".



Šta je tvoje osnovno zanimanje, od čega živiš?



"Radim u komunalnom preduzeću i volela bih da se tamo vratim. Planiram i da u slobodno vreme reklamiram firme, butike, lokale, kafiće, diskoteke, markirana odela... Što da ne, preko Instagrama, preko Jutjub kanala".

foto: Printscreen

Kako si ušla u "Parove" ako si stalno zaposlena u komunalnom preduzeću?



"Dogovorila sam se ja sve sa direktorom. Ne bih volela da ga uzimam u usta jer on je mnogo dobar čovek, učinio mi je uslugu".



Na šta ćeš potrošiti novac od rijalitija?



"Otvoriću neku firmu, ne znam koju. Ja sam završila specijalnu tekstilnu školu na Umki, volela bih da kupim mašinu da šijem odela ili da putujem po Srbiji i snimam žene koje kuvaju hranu, da to malo ekranizujem. To bi bilo okej, posebno preko neke televizije da vodim neki program, što da ne".



Hoćeš li od tih para staviti silikone u usne ili u grudi?



"A to ne, ne volim silikone. Jedino mi je želja da popravim svoje lice jer dosta ljudi me kritikuje zbog toga. Momci koji su mi prilazili nazivali su me raznim imenima - šugava, krastava, mutava, nepismena, i neće da budu sa mnom... E kad sam uspela da dođem do televizije, onda su se svi pitali kako se to desilo. Postala sam laka meta onih ljudi koji ne mogu da dođu do televizije".

foto: Kurir

(Kurir, Ivan Ercegovčević/ Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir