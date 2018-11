VENDI HOĆE DA GA KRSTI, MILI NIKAD SREĆNIJI: To bih da obavim pre nego što se oženim!

Milutin Radosavljević Mili veoma je zahvalan Vesni Vukelić Vendi, koja je izrazila želju da mu kumuje na krštenju. Stanar vile "Parova" svakako razmišlja o tome, jer planira ženidbu ove godine.

"Dobio sam od Vendi ulje iz crkve Svete Petke, dobio sam i krst i ikonu Svetog Trojstva. Vendi mi je rekla da treba da se krstim. Ona je izrazila želju da me krsti. Ja sam prihvatio taj njen predlog, jer već dugo to želim. Ne znam tačno gde ću obaviti taj čin ali svakako bićete obavešteni", rekao je on.

Zorica Radojković istakla je da je jako lepo što Mili ima želju da se krsti.

"To je za mene sigurno prekretnica, jer planiram i da se oženim ove godine", zaključio je on.

