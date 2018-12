MARIJANA OČAJNA ZBOG ĐOGANIJEVIH! Sve ispričala Rebeki: Krivicu svalila na LUNU! RASPALA SE! (VIDEO)

Marijana Zonjić se, posle kraha ljubavne veze sa Adamom Đoganijem, požalila Rebeki Popović pa joj rekla da smatra da na njega mnogi iz kuće utiču, a ponajviše njegova sestra Luna Đogani.

"On je meni rekao da mu je trenutno možda bolje bez tebe, da njemu treba pažnje, a ti moraš malo da smekšaš. Vidi, ja znam šta ti radiš, kontamo se. Ako hoćeš, ja ću da pričam sa njim", bile su reči Rebeke koja se postavila kao prava drugarica.

Zonjićeva na ovo nikako nije pristala, pa ju je bukvalno molila da to ne radi. U jednom trenutku krenule su joj i suze, ali je topao zagrljaj cimerke tugu blažio. A onda je Zonjićev otvorila dušu Popovićevoj:

"Ne, ne, ne! Opet su problem njegovi prijatelji i njegova sestra, to hoćeš da kažeš? Mada, Luna ništa nije rekla, samo je prevrnula očima. Zerina ga zvala, ja sedim i on prilazi i kaže: "Da li ti je to Rebeka prenela?".

