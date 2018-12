SIN TOME PANIĆA DANAS PUNI 4 GODINE! Samo u OVOM SLUČAJU će moći da ga vidi: Detaljno objasnio turbulntnu porodičnu situaciju! Ovo NEMA NIGDE! (VIDEO)

Toma Panić podelio se Višnjom bolnu priču, napominjući da njegov sin u Kini danas puni četiri godine. Nesrećan zbog toga što nije u mogućnosti da viđa naslednika, zaprepastio je zadrugarku objašnjavajući joj šta se dogodilo, a onda joj i otkrio u kom bi slučaju jedino mogao da se upozna sa dečakom.

"Ja nisam verovao da je moje i onda sam tražio da uradim DNK. Ona mi je govorila da je moje. Onda smo odradili i ispostavilo se da je moje. Danas puni četiri godine. Ja ne mogu da budem u njihovoj porodici jer mi nismo iste vere. Ja mogu da budem sa takvom devojkom, ali ne mogu da budem u njihovoj porodici. Ja mislim da ona mene i dalje voli... Da sam ja tamo, postojao bi način da ga vidim. Ja ne mogu da budem deo njihove priče, njihove porodice, ja ne mogu njega da vidim, samo viđam njenog oca. On je rekao da ako bude dete želelo da me upozna..." govorio je Toma, a Višnja ga uveravala da su to velike stvari te da se o njima "sedne pa razgovara".

Inače, kako ni njegova majka nije znala za ovu informaciju, kada je čula sina u rijalitiju kako govori o tome, bila je šokirana.

"Šokirana sam onim što je rekao, ali razgovaraćemo o tome čim izađe iz Zadruge. Stvarno me je ostavio bez teksta", rekla je Jasmina tom prilikom.

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir