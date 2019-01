(18+) ISPLIVAO PORNIĆ VRELE ZADRUGARKE: Klip koji je Dragana Mitar slala ljubavniku postao HIT NA SAJTOVIMA ZA ODRASLE

Dragana Mitar polako ali sigurno preuzima glavnu ulogu u rijalitiju "Zadruga", u koji je ušla još sredinom oktobra, a njenom naglom skoku popularnosti doprineće i porno-snimak objavljen nedavno na poznatom sajtu za odrasle.

U pitanju je navodno Draganin kućni video-klip u trajanju od svega 40 sekundi i do sada već ima oko 46.000 pregleda.

Zbog lošeg kvaliteta snimka nemoguće je jasno utvrditi da li je baš zadrugarka na njemu, ali ako je verovati komentarima onih koji su pogledali originalni snimak koji je dugo kružio internetom - nema sumnje da je u pitanju starleta. Na ovom klipu Mitrova se uvija i mazi svoju vaginu gledajući u kameru, a navodno ga je poslala muškarcu s kojim je tada bila u vezi.

Nakon raskida s njim, on je pustio kompromitujući video u javnost kako bi joj se osvetio i rasturio joj brak sa Sinišom Dragutinovićem, s kojim ima maloletnog sina. Ipak, anonimni muškarac u tome nije uspeo jer je Dragana ostala sa suprugom i pored saznanja da ga je varala pola godine s Petrom Jovanovićem, poznatim klaberom.

On je pre nekoliko nedelja ušao u "Zadrugu" i predstavio se kao Draganin bivši dečko, dok je Mitrova negodovala zbog toga, rekavši da ne želi kontakt s njim. Već posle nekoliko dana se predomislila i za doček Nove godine je bila izuzetno prisna s Pavlom naočigled ostalih takmičara u spavaćoj sobi, a to je trenutno najaktuelnija tema u rijalitiju. Bivši ljubavnici su negirali da se desilo nešto više ispod jorgana, osim golicanja i maženja.

- Bio je seks. Ozbiljna je*ačina. To je bila Nova godina, popila sam, bila sam vesela. Ja nijednog trenutka nisam njega grlila, on je bio taj koji je prvi pravio kontakt. Ovo je moje stanje kad popijem. Ja sam trezna i ne pričam s čovekom već tri dana. Mi ne razgovaramo - ironično je rekla Mitrova, dok je Jovanović dodao da je to bila njihova šala.

- Nije se zaista ništa desilo ispod prekrivača. Zezali smo se, ja sam je golicao. Pričali jesmo, zezali se - kazao je Pavle.



Oglasio se Draganin suprug

Pavle je starletan i lažov



Svakodnevne rasprave Dragane i Pavla u "Zadruzi" pomno prati i Siniša Dragutinović, kojem je zaparalo uši to što se Jovanović uporno predstavlja kao vlasnik dva poznata prestonička kluba, što, kako tvrdi, nema veze s istinom.

- Prvo i osnovno - on nije nikakav vlasnik! On nema procenat, ima samo kad su slaba gostovanja. Kad su Maja Berović, Aca Lukas, ne može da ostavi sto, jer njegova klijentela ne pravi dovoljno novca za vlasnike i menadžere kluba. Kad uspe da ostavi nekom sto, on ima deset, dvadeset odsto od profita tog stola za koji je doveo tetku, strinu, druga. On je starletan-promoter - kaže Siniša za Pink, dodajući da Jovanović laže da poseduje vredne oldtajmere:

- Kakvi oldtajmeri?! Pa on vozi "mercedes" iz "Žikine dinastije". Njegovi automobili su takvi da sirena radi, a ostalo je pitanje da li imaju motore, točkove.

Na kraju Dragutinović je komentarisao priče koje kruže po "Zadruzi" da je njegova supruga sjajna u krevetu, te da ima "polni organ zlata vredan".

- Nemojte to, nemojte da odgovaram na to! Mnogo me je iznervirao ovaj "džentlmen", počeo je mnogo da k* nja oko tih stvari! Taj "džentlmen" kaže da je najsavršenija, a onda kaže da je probao bolje! Pa je l' si imao bolje ili nisi? Odluči se - poručuje on.

