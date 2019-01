TOMA PROVEO NOĆ S MARIJANOM, PA GA SAČEKAO SUD MAJKE: Bolje ona nego Luna! Kad budete čuli OŠTRU KRITIKU na račun blogerke ŠOKIRAĆETE SE!

Marijana Zonjić i Toma Panić proveli su noć u hotelu "Zadruge 2" posle žurke, pa tamo razmenjivali nežnosti. Tim povodom oglasila se majka manekena, Jasmina, koja smatra da je to sasvim u redu jer je "on muško i ima potrebe".

Takođe, istakla je da je njen sin napravio dobar izbor, jer se malo sklonio od Lune Đogani.

Zatim, Luninu vezu sa Markom osudila je na propast, napominjući da je to rezultat vremena koje su proveli u zatvorenom prostoru.

"On je muško i ima potrebe. Bolje sa Marijanom, nego sa Lunom! Mada, to će kratko trajati, nije to zaljubljenost već potreba, dugo su tamo... Ne mešam se, samo neka bude što dalje od Lune. I drago mi je što su se Marko i ona smuvali, neće ni to opstati", izjavila je ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir