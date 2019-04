SVI ŽIVI ZANEMELI OD ŠOKA, A NAJGORE JE BILO ALEKSANDRI SUBOTIĆ: Ana Korać iznela NAJINTIMNIJU tajnu Davidove bivše devojke, nema koga nije bio BLAM! (VIDEO)

Ana Korać ispričala je pred svima tajnu koju joj je rekao njen dečko David Dragojević, a tiče se njegove bivše devojke.

Ona je rekla kako zna da David nije bio zadovoljan vezom sa Aleksandrom, pa i šta je radila.

"Meni je on rekao da njega Aleksandra ne privlači i da je ona to sve znala. Smem li da kažem nešto?", pitala je Koraćeva svog dečka, a onda nastavila:

foto: Printscreen

"Rekao mi je da se ona samozadovoljavala sama pored njega i da on nije hteo da ima seksualne odnose. Kada je pušten klip gde to radi Sanja, a Matora je pored nje, on je meni to priznao i rekao je da je Aleksandra sve znala. Meni David sve govori o njegovom životu, ja apsolutno sve znam."

Aleksandra Subotić je bila u šoku kada je čula šta David o njoj govori i bilo ju je vidno sramota.

"Dno, zaista dno", rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen

Voditeljka je naglasila kako je ceo studio zanemeo posle njene izjave, a uključio se Lepi Mića:



"Nemojte nikoga da blatite! Što on to nije rekao, nego si ti ustala? Što nije rekao devojci da neće da bude sa njom? Ovo je ružno, ženska glavo! To govori o tebi. Ana, sram te bilo!"

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir