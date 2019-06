ONA JE BILA U NEKOM DRUŠTVU, NEKA PONESE I PASOŠ ZA ODLAZAK U ALBANIJU: Matora izdala Sanju da je bila sa makroom Maksimovićem?!

Jovana Tomić Matora popričala je sa Lepim Mićom o temi koja je protutnjila Belom kućom. Naime, u emisiji Sanja Stanković suočila se sa pitanjem o elitnoj prostituciji, pa je Matora u besu imala žestok komentar.

"Nisam bila direktna, druže, ja sam rekla Sanji, lepo ustaneš i kažeš, nju, Staniju i Lazara, treba da odvedu na saslušanje kad se k*rče! Ja sam rekla Sanji, da je to neko rekao i da ima bilo kakav dokaz, ja bih sama rekla da idem u policiju. Kao i Ana što je trebala da kaže, da hoće da vidi tog Filipa. Da je on to rekao, da je on uhapšen, ona bi bila pozvana. Možda je ona bila u nekom društvu, neka ponese i pasoš za odlazak u Albaniju" izjavila je Matora.

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Ana Paunković

Kurir.rs/Foto Pritnsceen

