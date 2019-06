TREBA DA GA ZGAZIM KAO MAČKU! DAO MI JE ZAKLETVU, NIŠTA MU NISAM ZGREŠILA: Stanija Dobrojević lila SUZE kada je videla Tomovića, a onda progovorila o još 2 BIVŠA! (VIDEO)

Stanija Dobrojević gledala je svoje uspomene i počela da plače u jednom trenutku kada je videla bivšeg dečka Filipa Panajotovića.

"Iskreno, ja se rasplačem kada sve to gledam. Dese se brodolomi, izdaje, bude ljubav, a onda nestane. Zavolela sam Filipa, on je jedan normalan dečko i fin. Po izlasku kada me sastavila realnost, nisam mogla da objasnim da sam volela dva momka u isto vreme, jer sam imala dečka u spoljnom svetu. Šareni je stavio tri ruže umesto mog imena, bukvalno me sahranio, a za Filipa ne znam, obojica su imali tetovaže sa mojim imenom", rekla je Stanija i dodala da je njen bivši dečko Milan Nikolić Šareni njena najveća ljubav:

"Mi smo raskinuli, a onda je istetovirao pred moj rođendan moje ime. Posle tog izlaska sa "Farme" sam grebala da ga vratim. On me radio na bolesnu ljubav, ljubomoru, imali smo momenata. To su one fatalne ljubavi. Ne mogu da kažem kada smo bili zajedno poslednji put, ali nije bilo tako davno. Nekako kao da ta ljubav ne može da bude ostvarena u ovom životu."

Ona je plakala i kada je videla bivšeg dečka Vladimira Tomovića.

"Osećam bes, ogorčenost, jedva čekam da pređe u prezir. Kleo se za neke stvari, dao mi zakletvu, a onda to pregazio. Ne znam zbog čega, ali ja ništa njemu nisam zgrešila. Jako sam ogorčena na njega. Ono što sam čula da je radio, treba da ga zgazim kao mačku. Super se kontrolišem, jako ružno s njegove strane. Taj naš spoj je bio iskren, mislila sam da je tako i sa njegove strane, neke stvari ne možeš da odglumiš", izjavila je Stanija posle gledanja snimaka.

