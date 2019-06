STANIJA LIJE SUZE, NE MOŽE DA SMISLI CRNOGORCA VIŠE: Ja sam njoj RAK RANA, a ti joj pomažeš! Marko se totalno UPETLJAO! (VIDEO)

Stanija Dobrojević i Marko Marković posvađali su se potp je on pomogao Ljubi Pantović, pa starleta to nije mogla da "proguta". Naime, ona je objašnjavala Crnogorcu da to nikako nije smeo da joj uradi, ali on kao da je nije

"Što se nisi sklonio, postoji obezbeđenje. Oni su moji neprijatelji. Braniš muškarca sa s*sama, kao ona ne može da se brani. Što mi to radiš? Ona me gazi svuda, u novinama, na Farmi, svuda. Bitno ti je da nemaš loš odnos sa ljudima, ja ti nisam bitna", govorila je starleta kroz suze.

foto: Printscreen YT



"Ja da tebe ne poštujem, ja te ne bih poslušao za neke stvari. Postavio sam se kao čovek i branio sam je. Izvini", pravdao se Marković.

Kurir.rs / Foto: Pritnscreen YT

Kurir