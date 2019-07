ANA KORAĆ OBMANULA NACIJU, RASKRINKAO JE BIVŠI: Sve što je obećala u RIJALITIJU bila je LAŽ, a onda joj je ON ponudio PARE!

Ana Korać je tvrdila da će tužiti sve one koji šire laži o njoj, ali to nije uradila što se tiče njenog bivšeg dečka Filipa Mijatova.

On se oglasio i priznao da nikakvu tužbu od Koraćeve nije dobio.

"Nijedna tužba mi nije stigla. To su samo njene prazne priče. Neko joj je rekao da sam ja sve demantovao nakon one emisije, verovatno je to onaj lažljivi Lazar rekao. Neće me ni tužiti. Ona najviše može da dobije 100 ili 200 hiljada dinara. Mislim, šta je to u odnosu na ono što sam ja njoj dao... Evo, daću joj ja te pare, neka potroši to lepo", rekao je Mijatov.

On se osvrnuo na činjenicu da je Ani hakovan profil na Instagramu i istakao da nema čega da se plaši ukoliko neko pročita njihovo dopisivanje.

"Mi smo se dopisivali kao dečko i devojka, ko god da ima taj profil, nema ništa tu loše. Zamisli da ima Instagram, ljudi bi je pljuvali, čitao sam komentare po onim fan stranicama. Haos, ne bi ona to izdržala, to bi bio veliki šamar realnosti", rekao je Filip.

