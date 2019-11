ISPREBIJALA DEČKA, PA GA MOLILA DA JOJ OPROSTI! Miljana Kulić ZALUDELA Zolu, a EVO šta je rekao o POMIRENJU SA NASILNICOM! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola i Miljana Kulić posle svih turbulencija i verbalnih okršaja u rijalitiju, prešli su i na fizičke obračune, a Zola je u ovom slučaju izvukao deblji kraj. Naime, pošto je shvatio da mu se vid muti od udarca u oko, srećan je što mu je makar nos ostao u komadu. Nakon svega, Miljana se izvinila dečku i pitala ga da li je gladan, a na pitanje Vladimira Tomovića o pomirenju nakon što je "oterao" Kulićevu, nije dao konkretan odgovor.

"Lazare, došla sam da ti se izvinim za to što sam uradila. Izvini, nisam trebala to da uradim. Jednostavno ti to izvlačiš iz mene, nismo jedno za drugo i to je to. Pošto smo do ponedeljka zajedno u budžetu htela sam da te pitam da li si gladan", započela je Miljana.

"Nisam gladan, ne treba mi ništa. Samo molim te, pusti me i skloni mi se s očiju", odgovorio joj je kratko povređeni Zola.

"Hoćete da se mirite? Moraš dobro d arazmisliš o svemu", upitao ga je vladimir Tomović, pa i dao savet između redova da mu ona ne treba.

"Šta ću ja. Ona je išla na to, ona je juče išla na to da me diskvalifikuje. I ja okrenem glavu i ona mene pukne. Još mi oko celo bilo crveno. Nisam skoro ništa video. Sad malo bolje vidim, ali opet mi se sve muti. Ja sam se bojao samo da nije nos.

