STRAŠNO! MILJANA SLOMILA NOS ZOLI, SAMO ŠTO NIJE PAO U NESVEST: Rijaliti GORI, Marija ćerku naziva ĐUBRETOM, evo kakvu je kaznu dobila KULIĆEVA! (VIDEO)

Miljanu Kulić provocirao je dečko Lazar Čolić Zola kog je udarila toliko jako u nos, da su mnogi pomislili da mu je slomila nos.

Marija Kulić odmah je počela da viče na svoju ćerku i nazivala je đubretom i ološem, koji ne ume da se ponaša u rijalitiju, pa su joj svi govorili da se skloni od Zole. Lazaru su pomagali zadrugari, s obzirom na to da zamalo nije pao u nesvest.

"Udarila sam ga, sakupljao se bes u meni danima i to je to, ja sam završila svoje izaganje. On je mene uslovljavao, pred majkom je govorio da moramo da imao seks, a zna da je na to osetljiva. Zamolila sam ga da pred mojom majkom ne govori takve stvari jer ona je osetljiva u tim godinama svakojake bolesti su moguće", rekla je ona.

foto: Printscreen

"Neka produkcija reaguje kako mora, on je dobio šta je tražio. On je mene ovde danima maltretirao, doživljavala sam psihičko nasilje, želeo je da verujem da je moja majka kriva, da će da je provocira, kao što je otišao dok sam krvarila da kaže njoj da ćemo imati s*ks. On je ušao u ovaj rijaliti samo da bi na meni profitirao. Molim produkciju neka reaguje, ili ću biti ja u ovom rijalitiju ili on", dodala je ona, pa je stiglo pismo.

Miljana je zbog udarca kažnjena dvonedeljnim honorarom, a zadrugari su nezadovoljno skandirali.

"Možete da me mrzite, hvala Veliki šefe, ovo je zasluženo, dva meseca trpim torturu. Ni prvi ni poslednji psihički kontakt, ljudi napolju aplaudiraju kada vide ovo, kažu "Miksi kraljice". On me je uništio", izjavila je ona.

foto: Printscreen

"Išao sam na snimanje glave, nosa, ali ništa nije napuklo", govorio je Zola Ceci kada se vratio od doktora.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir