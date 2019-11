U JEKU VELJKOVE SVADBE, BRENIN SIN PROGOVORIO O ŽENIDBI: Stefan Živojinović NIJE ALAV, ali priznaje da neće dozvoliti da mu RODITELJI KUPUJU PELENE ZA BEBE!

Stefan Živojinović progovorio je o svojoj ženidbi u trenutku kada je u jeku priča o svadbi sina Svetlane Cece Ražnatović. Brenin sin, pak, ne razmišlja o svadbi sve dok ne bude potpuno siguran da je sasvim stabilan i sposoban da sam svom detetu kupuje pelene.

- Tako je. Ono što prvo treba da uradiš jeste da si stabilan, ostvaren i da imaš finansijsku nezavisnost od roditelja, da ti možeš to sam da izguraš. Ne bih mogao da podnesem činjenicu da mi roditelji daju pare za pelene. Zato i ne razmišljam o tome, gledam da što više radim i ostvarujem, čak i van ovog posla. Koliko toliko sam nezavisan, ali nije to to. Uvek je daj još, nije to alavost, ali prosto takve su ambicije, svako hoće najbolje za sebe - rekao je otvoreno pevač.

On je obećao da će javno kazati kada bude imao ozbiljnu vezu koju će krunisati brakom.

- Sve se opipava, da li je to ili nije to. Kad bude, biće javno. Zasad nema ni potencijalne, uživam ovako i mislim da u mojim godinama nije ni vreme za to - kaže Stefan i ističe da se slaže sa Breninom izjavom da ne treba da se ženi pre tridesete.

