SRAM TE BILO! POŠTO STALNO PRETIŠ! Žestoka svađa Zorice i Krunićeve, Bane i u žalosti skočio da je brani

Iako je Veliki šef trebao da najavi da je vreme da izazov počne, Ivana Krunić je ušla u raspravu sa Zoricom Marković koja je bila nikad bučnija.

Naime, ona je čula šta je sve pevačica rekla o njenom miljeniku Banetu Čolaku, a što ju je ujedno pogodilo.

"Sram te bilo! Ti si rekla da je Bane slagao da mu je baka umrla, užas!", napala je Ivana Zoricu.

Zbog toga je nastao opšti haos, a onda se u raspravu umešao i Bane koji je insistirao na tome da Zorica konačno progovori o tome šta sve zna o Krunićevoj.

"Reci mi šta imaš protiv, pa, ja sam njoj svašta radio, ona je prema meni bila okej! Ajde, kaži šta već znaš o njoj, pošto stalno pretiš! Hoćeš da je poniziš?!" pitao je Čolak.

"Mene baš briga za vas, ja ću da progovorim tek kad me novinari pitaju i to je to. Ona nije onakva kako se predstavlja ovde. Ja sam ti napolju prijatelj, ali ovde, prema takvom Banetu teško", rekla je Zorica.

"Pričalo se da je Ivana bila sa svakim, ja ti lepo kažem. To su i njeni čuli", rekla je Marija.

