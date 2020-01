ČOVEKA SI PREVARILA ZA KUĆU! TAKVE POTEZE PRAVE SAMO K*RVE: Zorica Marković iznela najveće Daliline TAJNE! (VIDEO)

Zorica Marković i Marija Kulić ogovarale su Dalilu Dragojević i njene postupke u rijalitiju, a Zorica se dotakla i kuće koju je izgradila sa svojim suprugom Dejanom.

Svi su imali priliku da vide njihovo ogovaranje, a Dalila se odmah opravdala.

"Nisam pobegla ni od jedne svoje priče, sve sam iznela na svojim leđima, jer znam da bi me ovde svi ovi ljudi raščerečili da nešto krijem. Taj čovek koga oni spominju u klipu je nas z*znuo, moj otac je morao sve da plati crno na belo. Naša kuća je pošteno izgrađena, sa svim papirima", govorila je Dalila.

"Kada sam ušla rekla sam da ću da radim svakom po zasluzi. To je bilo ono veče kada smo pričali o Dragojevićima. Pomodrila sam kada si Tomoviću psovala mrtvog oca. Ja sam to veče rekla da takve poteze rade samo k*rve, jer si to uradila na k*rvinjski način. Prevarila si čoveka za kuću", objasnila je Zorica.

"Jako je ružno što ovako pričaš meni iza leđa, a sa mnom si okej i nudiš mi hranu. Nemoj više nikada da me nudiš hranom! Nećeš više sedeti sa nama", istakla je Dragojevićeva.

