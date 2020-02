EVO OD KOGA JE ZOLA DOBIO LJUBAVNO PISMO! Pročitao ga na sav glas: Pitala ga da li je on njen DEČKO IZ SNOVA? HIT!

Lazar Čolić Zola tokom Dana zaljubljenih u "Zadruzi" dobio je ljubavno pismo od Aleksandre Nikolić, prema kojoj nikada nije ni krio svoje simpatije. Pročitao ga je pred svima za crnim stolom takođe ne skrivajući ni to koliko se obradovao što je ona pisala baš njemu.

"On je lep, on je jak, on je Zola manijak. Kad ga vidim, duša me zaboli, jer on Miljanu ne može da prestane da voli. Kad sam ga videla prvi dan u mom srcu stvorio se raj. Majka Bosa ponosna je na njega, zato što on samo svoj život gleda. Njegovi komentari su pravi jer on svaku devojku zapali. Zola, da li si ti moj dečko iz snova?" glasi pismo na kojem je bilo nacrtano srce.

