LUNA HOĆE MARKA DA PREBIJE ZBOG PEŠIĆEVE? Histerisala naočigled svih: A tek da čujete šta ga čeka kad IZAĐE IZ ZADRUGE!

Luna Đogani objasnila je Marku kako joj je bilo dok je gledala kako se razvija njegov odnos sa Jelenom Pešić, pa istakla da će ga prebiti i sve mu vratiti. Takođe, ona je napomenula da mu je ostavila preteću poruku, koja ga čeka kad bude napustio rijaliti imanje u Šimanovcima.

"Ti klipovi kada su bili sa Jelenom... To u životu nisam osetila. Znaš kako mi je bilo kada su mi pustili klip kako plešeš?" pričala je Luna.

"Ali ja sam objasnio. Pa i sinoć sam igrao, šta hoćeš?" pitao je Marko.

"Super kako si objasnio, ja sam gledala kako ste pesali. Ja na aparatima. Ne možeš da plešeš sa drugom devojkom! Užasan osećaj. Pitanja za poljubac. Mene preseklo. Mazio si Jelenu po kosi, gledala sam 36 puta klip. Gledala sam klip, a onda je bilo ovo, to nije kraj. Sve sam ti poslala da znaš, imaš moju preteću poruku kad izađeš će to da te sačeka. Meni to nikada nisi uradio (stavio jaknu preko leđa), a naslov klipa - Marko se brine da Jelena ne ozebe", nastavila je Đoganijeva.

"Prebiću te. Sve ću ti vratiti. Kad tad, za sve što sam preživela", rekla je ona dok ga je grlila.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir