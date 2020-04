MISLIO SAM DA ĆE DA GA UBIJU KAO MILOŠEVIĆA! Nikola Šešelj bez dlake na jeziku o očevim godinama u HAGU!

Tridesetpetogodišnji Nikola Šešelj, sin predsednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, u vili "Parova" bez dlake na jeziku progovodio je o očevim godinama koje je proveo u Hagu. On je istakao da se veoma brinuo u tom periodu, smatrajući da mu neće dozvoliti da se vrati kući živ.

"Da li si ti mislio da će tvoj otac stvarno da pobedi Hag?" pitala je Nikolu voditeljka.

"Ne da sam mislio, bio sam apsolutno siguran da će on da pobedi", rekao je on, pa dodao: "Od samog početka sam bio siguran u to, ali postoje neke druge stvari koje su me brinule."

"Jedino što nisam bio siguran i što me je brinulo je to da neće dozvoliti da se živ vrati iz Haga. Smatrao sam da će da ga ubiju kao Miloševića", rekao je on, kog otac inače nije podržao pri ulasku u ovu rijaliti kuću, iako je i sam nekoliko puta gostovao u zemunskoj vili.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir