BACAKALA SE I VRIŠTALA OD BESA! Anabela sigurna da Marko hoće da je ubije, pa doživela NERVNI SLOM! (VIDEO)

Kako bi zadrugari uspeli da reše pojedine probleme, danas su na rijaliti imanje u Šimanovcima pristigle brojne tužbe. Prva na redu je bila Lunina - ona je tužila dečka Marka da je sa njom iz sažaljenja. Međutim, umesto razrešenja, to je prouzrokovalo haos između nje i njene majke, pa je između njih troje ponovo pukla šok rasprava koja je iznova srušila Anabelu.

"Ne može ona meni ovako da kaže! Ja idem u sobu, on mi kaže da će me nabosti! Metar sam odvojena, on čovek hoće da me ubije, koliko je on meni ruke zavrtao! Ne mogu da ih slušam, osećam se loše danima! On je ubedio moje dete da treba da se skloni od mene, znam da hoćeš da mi pomogneš, ali previše sam loše, samo želim da budem mirna", kroz suze i bes pričala je Anabela u zadrugarskom pabu.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir