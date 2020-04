BOLJE DA SAM UMRLA NEGO ŠTO SAM OVO DOŽIVELA! Anabela priznala šta je najviše BOLI zbog Lune, ćerkina reakcija je ŠOK!

Anabela Atijas istakla da joj je ovo najgori Uskrs u životu, jer joj rođena ćerka nije čestitala.

"Ja sam onaj dan kad sam pokušala da doprem do nje i da je zagrlim ispalo da hoću da je tučem. Kao zver iz njenih očiju da sam videla, rekla je da je ostavim na miru, skamenila sam se i to je bio kraj. Smatrala sam da više ne treba da se približavam. Zna se ko je majka, ko ćerka. Ja bih se sto puta izvinila svojoj majci, pozvala je, rekala da sam kriva i kad nisam, to je tako normalno. Ali shvatila sam da je Luna srećna ovako, da je to lakše i bolje za nju. Meni je teško jer sam došla ovde poslednja, nisam usamljena, ljudi mi prilaze, ali dosadna sam sama sebi da patetišem, kako drugi kažu, to je moj bol. Mnogo toga sam prošla u životu, ali na ovo nisam spremna.

- Osećam se poniženo, ovo je moj najveći životni neuspeh, ne znam kako da ostanem bez suza. Neću da joj kažem da će videti kad bude majka, da će joj se vratiti. Ne želim da oseti ni milioniti deo onoga što ja osećam. To je moj neuspeh, osećam se da sam pala na tom zadatku. Ostaneš bez majke, oca, babe, dede, muž, ljubav se desi i prođe, ali u decu nikad nisam sumnjala. Uvek sam se grabila za neku porodicu i mislila sam da nas četiri niko i ništa ne može da uzdrma. Da ćemo uvek naći način da jedna drugu ne povredimo. Bolje da sam umrla nego što sam ovo doživela - pričala je Anabela kroz suze, dok Luna nije imala komentar, što je šokiralo sve.

kurir.rs

