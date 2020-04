ANABELA KRIVI BIVŠEG ZA LOŠE PSIHIČKO ZDRAVLJE: Gagi bi želeo da me vidi mrtvu! Zbog njega i Lune pijem antidepresive

Anabela Atijas žestoko se posvađala sa bivšim suprugom Gagijem Đoganijem i rekla da je on razlog što se psihički loše oseća i što godinama pije antidepresive. Drugi problem - sa štitnom žlezdom, pevačica je pripisala ćerki Luni Đogani i rekla da je ona zaslužna za njenu bolest.

Tokom pitanja novinara u nedelju uveče Anabela i Gagi iskoristili su priliku da se opet posvađaju. Još lakše im je bilo jer je njihova ćerka odbila da učestvuje u emisiji, pa nije imao ko da ih sprečava da iznose prljav veš.

Najpre je pevačica optužila ćerku i Gagija da je zbog njih bolesna.

- Zbog Lune sam dobila bolest, dijagnozu hašimoto tireoiditis. Problem sa štitnom žlezdom. Zbog njenog učešća u „Zadruzi 1“. Jako mi je loše, slaba sam. A zbog Gagija sam dodatno psihički loše, narušeno mi je zdravlje. Uvek sam se vraćala antidepresivima, psihijatrima. To je krenulo još tokom braka s dotičnim. Zato se ovako agresivno sada ponašam, jer je to moj način lečenja, izbacivanje besa iz sebe. Kao i sve žene koje su zlostavljane, poludim kada neko počne da me maltretira ili maltretira moje dete - pravdala se Anabela.

Gagi je tada uzvratio bivšoj ženi, s kojom je u zajednici proveo 17 godina, i rekao da je za Lunino zdravlje najbolje da Anabela napusti rijaliti.

- Mislim da je Anabela zla. Pre šest-sedam godina je počela ta promena kod nje, dobro je poznajem i znam šta radi ovde. Glumi. Poznajem taj njen plač, plače, a suza nema. Sve što radi, radi planski. Ali radi na štetu dece! - poručio je Gagi i nastavio povišenim tonom - Luna se plaši tebe. Šta se ti unosiš Marku u lice? Ništa dobro nisi donela svom detetu! Treba da te bude sramota! Polivaš ljude. Da si bila dobra, možda bi tvoje dete sedelo ovde, ne bi bežala od tebe! Treba da odeš odavde za Lunino dobro - urlao je Gagi.

Iznenađena Anabela shvatila je da je napad najbolja odbrana, pa je istakla da je ona žrtva.

- Ti bi voleo da sam ja mrtva! Ja sam gurala tu decu da ti dolaze, iako nisi plaćao alimentaciju i za to postoje i dokazi. Zbog ovakvih reči mene moja ćerka danas nije ni pozdravila - urlala je ona misleći na to što joj Luna nije čestitala Uskrs. - Ne, ti bi volela da sam ja mrtav - uzvratio joj je Gagi.

Očajna Gagi i Marko su joj krivi Luna me mrzi, zverski me je pogledala Anabela je iznela niz optužbi na račun Luninog dečka Marka Miljkovića i Gagija Đoganija i rekla da su oni okrenuli njenu ćerku protiv nje. - S Markom nikada neću biti dobra. Ja nemam želudac za neke ljude. On i Gagi su krivi što me Luna mrzi. Ne znate kakav zverski pogled mi je uputila i rekla da je pustim na miru. Nikada nisam videla takvu mržnju Lune prema meni. Bilo mi je teško što mi nije prišla da čestita Vaskrs, da me zagrli. Naš odnos je na stend-baju, to je najbolje za nju. Pokazala je ovde svoje prioritete, ja to uvažavam i prihvatam - rekla je Anabela gutajući knedlu sve vreme pokušavajući da zadrži suze. foto: Nemanja Nikolić

