KOCKARSKA ISPOVEST NIKOLE ŠEŠELJA: Otac me učio i davao novac, a gubio je i HILJADE EVRA!

Sin Vojislava Šešelja Nikola, koji već neko vreme boravi u najluksuznijoj vili u Zemunu, u ispovesti je otkrio i da je imao i kockarska iskustva, kao i da je znao da izgubi i po nekoliko hiljada evra.

- Najpre sam naučio remi i šah, od oca i dede - počeo je Šešelj junior svoju ispovest o kockarskim iskustvima.

- Moj otac je to naučio da igra remi na odmorima, pa sam i sa očevim prijateljima odmeravao znanje. Moj otac je uvek bio spreman da mi plati, i da me finansijski podrži, bio je spremna da uloži, a da meni da za džeparac. U većini slučajeva sam pobeđivao! - nastavljao je on.

Na pitanje o najvećoj izgubljenoj sumi novca, Nikola je nesigurno rekao:

- Najviše sam izgubio možda 2.000-3.000 evra!

