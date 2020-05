EDIS SUOČEN SA SVOJIM GNUSNIM LAŽIMA: Dragana ne želi da poveruje u ISTINU! Mitrova i Fetić surovo ponizili Zilhu! VIDEO

Edis Fetić je suočen sa svojim gnusnim lažima, a Dragana Mitar ne želi da poveruje u istinu. Oboje su javno ponizili Zilhu Karašik.

Edo je prvo upitan za kim je plakao kada je u toku buđenja puštena pesma "Dozvola za ljubav" i koga je izgubio, ženu ili ljubavnicu.

"Da su mi žive i zdrave, nikoga nisam izgubio. Nisam ni zbog koga plakao, vreme me je malo smorilo. A to su i neke pesme koje slušam napolju, slušao sam i sa jednom i sa drugom iste pesme. Nisam meteropata, već sam dugo ovde, ne vezujem pesme za osobe", odgovorio je Edo, pa počeo da priča o tome šta ga je sve stiglo:

A zatim su Edo i Dragana suočeni sa činjenicom da je Edo noć pre "Zadruge" proveo sa Zilhom.

"Ako vodi rijaliti, onda neka dođe ovde, pošto vidim da se petlja. Ako smo se razišli, nema logike da se petlja. Normalno je da ćemo da imamo kontakt i dva dana pred ulazak", rekao je Edo.

"I da imate intimne odnose?", upitan je Edis.

"Jeste, imali smo od ponedeljka s*ks, utorak, sreda, imali smo tri s*ksa do ulaska u "Zadrugu". Što ne mogu da imam s*ks ako nisam emotivno razdvojen? Šta sada", odgovorio je drsko Fetić.

U toku večeri isplivala je fotografija na kojoj Edo grli suprugu Zilhu, te njegove tvrdnje da se emotivno rastao od supruge padaju u vodu.

Dok je Edo odgovarao na pitanja Dragana je sve vreme bila pognute glave a onda je i ona prokomentarisala celu situaciju u kojoj su se našli ona i njen ljubavnik.

"Ja znam da pola stvari koje mi je rekao u svađama, ne misli tako, ali zna da me bode baš gde treba. Volim ga i verujem mu. Snimci, slike i sve ostalo, ja sam se s tim susretala i napolju. Kad smo on i ja zajedno, ona meni pošalje njihovu sliku. Žena je sklona tome i ja ne bih to komentarisala. Ja njoj ne odgovaram i ne želim bilo kakvu komunikaciju. Ona svoje probleme treba da rešavama sa njim. Može samo on da bude kriv. Nikada se ne bih trećoj osobi obraćala", rekla je Dragana.

"Da li veruješ da možeš da imaš budućnost sa Edom, s obzirom na to da vam se planovi razlikuju?", glasilo je pitanje.

"Mi smo pričali pre neku noć, te teme ćemo za napolju ostaviti, sve ćemo sumirati, ko je šta rekao i uradio, predstoji nam ta priča, ne treba da se opterećujemo oko toga, kada izađemo znamo šta treba da uradimo i da to bude između nas" odgovorila je Dragana, a zatim otkrila i kakvo je dopisivanje imala sa Zilhom.

Nakon emisije Dragana i Edo su pričali o ovoj temi, dok su šetali po imanju, a zatim dok su bili u zanimljivim pozama u pabu. Čini se da su i Dragana i Edo postali imuni na sva suočavanja sa istinom i Edovim odnosom sa Zilhom.

"Znaš da meni ne moraš da objašnjavaš ništa", rekla mu je kratko Dragana.

Kurir.rs / M.M.

Kurir