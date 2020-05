LUNA PREKO ERMINE DALA PARE MARKU, A ON SUROV: Da sam znao, nikad NE BIH UZEO! Ništa ne može da me poremeti! (VIDEO)

OGOLIO SE DO KOSKE

Marko Miljković progovorio je o tome što mu je bivša devojka Luna Đogani preko Ermine Pašović poslala 500 dinara iz budžeta.

On je rekao da nikada ne bi uzeo pare da je znao da mu ih je Luna poslala.

"Ništa me ne brine, ne razmišljam ni o kome ovde. Ja još uvek nemam potrebu da priđem i pričam. Da sam znao da mi je ona poslala 500 dinara, ne bih uzeo. Znam da ima to u sebi, to je lepa osobina", rekao je Marko, pa dodao:

"Ermina mi je stavila pare u ruke i time napravila peripetiju i haos. Ermina bez veze to radi, petlja se. Generalno, to mi je nebitno. Baš mi treba Luninih 500 dinara, odavno nismo zajedno u budžetu. Ništa sada ne može da me poremeti, ne nerviram se."

