ANABELA OPET KIVNA NA ĆERKU: Trebalo je da budem kučka i spiskam sve Lunine pare!

Anabela Bukva i dalje je besna na ćerku Lunu Đogani.

Naime, tokom „Igre istine“ u „Zadruzi“ pevačica se nervirala zbog načina obraćanja njene ćerke, pa su nekoliko puta ulazile u sukob. Međutim, kada se sve završilo, ona je u histeriji letela s jedne strane bele kuće na drugu, te drobila kao nikada do sada. Tom prilikom jedna stvar joj je izletela, na koju, po svemu sudeći, nije računala. Ona je pred bivšim mužem Gagijem Đoganijem rekla da se kaje što nije iskoristila novac koji je Luna zaradila za svoje zadovoljstvo.

- Se*e mi se više od dece. Bezobrazne i nezahvalne! Trebalo je da budem kučka, da joj potrošim prošle godine sve pare na Maldivima. To je bahato i uobraženo do srži. Na šta liči to ponašanje? Ej, bre, tako da se ophodi prema majci - brecnula se Anabela, koja je osudila naslednicu.

Podsetimo, Luna je uspela da učešćem u rijalitiju poslednje tri godine zaradi ozbiljan novac, koji je uložila u muzičku karijeru, ali i stan od 100.000 evra, koji je kupila prošle godine u luksuznom naselju na Novom Beogradu. - Ono o čemu sam pričala toliko meseci, moj životni san se ostvario, zahvaljujući mami i njenom mužu, celoj porodici i prijateljima, ja sam sa 23 godine zaradila sebi i ostvarila da imam stan. Mama je opremila stan zajedno sa Andrejem. Baš je u mom stilu - rekla je Luna za Kurir nakon što je prošle godine pobedila u „Zadruzi“, ali se sada sve promenilo.

Ona s majkom ima problematičan odnos zbog njenog protivljenja da bude s Markom Miljkovićem, koji ju je i ostavio u četvrtak uveče, zbog čega je doživela nervni slom.

Kurir / LJILJANA STANIŠIĆ

Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

