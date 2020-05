KADA MI JE REKLA DA MI JE DEČKO UBIJEN, BILA MI JE KRIVA! Anabela KROZ SUZE iznela detalje iz prošlosti i šta je radila

Zadrugar Nikola Orozović uputio pitanje Anabeli Atijas vezano za ćerku Lunu Đogani koja je sa knedlom u grlu dala odgovor i prisetila se loših postupaka prema svojoj mami.

- Nema to veze da li je porasla, imaju devojke koje porastu, ali ostanu povezane sa majkom. Rekla sam malopre, od mog ulaska, osetila sam se povređenom činjenicom da sam sve radila pogrešno, 'ajde što mi ljudi zameraju, ali najveći poraz koji sam doživela je da nije ona imala potrebu i da bar malo pokuša da me zaštitit kao majku. Zna da mi je to najveća bol. Mislim da sam je previše idealizovala, nisam uspela da protiv gena, sama je i rekla, da se možda rodila takva. Ja sam ubeđenja da je ovo moja karma, jer sam možda i ja ispala u jednom trenutku loša ćerka. Kada mi je majka rekla da je moj dečko mrtav i ubijen, nije ga ona ubila, nego mi je potvrdila, ja sam bila ljuta na nju. Meni je mama uvek probleme rešavala, želela sam da i to reši, ali ona je morala da potrvdi informaciju, bila sam ljuta 3 meseca, nisam pričala sa mamom, ona mi je poslala pismo, koje nikad neću zaboraviti. Izvinite na patetici - izjavila je Anabela kroz suze.

