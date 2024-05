POTRESNA SVEDOČENJA MEŠTANA DUBONE I MALOG ORAŠJA! LJUDI U SUZAMA I JECAJIMA: Majka presedela svoju slavu na grobu sina (VIDEO)

Uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika kada se slavi pobeda nad smrću, dva sela u Srbiji poražena su životom.

Onim koji je ostao nakon monstruoznog zločina, životom koji nikad nisu mogli ni da zamisle. Ta dva sela obeležavaju godišnjicu tišine, nedostajanja i tuge. Godišnjicu praznih igrališta i ulica.

Dubona sa nešto više od hiljadu stanovnika poznata po voćarstvu bila je mesto smeha i graje. Sada svi ćute. Tiho je i u šest kilometara udaljeno Malom Orašju gde je ubijeno šestoro. Najmlađa žrtva je bio petnaestogodišnjak.

Od trenutka kada je pomahnitali mladić susreo devetoro mladih sa zlom i smrću, vreme je stalo o čemu svedoče meštani ova dva sela:

- To je najveći zločin koji je zatvorio celo selo. Nema veselja, nema više ničega.

I u Duboni i u Malom Orašiju zatekli smo meštane ozbiljnog izraza lica, nametnutog u tragediji koja ih je zavila u crno. Prizori koje su zatekli tog četvrtog maja opisuju se kao scene iz horor filmova i još gore od toga. Svakog dana nakon tragedije na mestima pogibije su paljene sveće:

foto: Kurir televizija

- Sećaću se dok sam živa. Samo što smo legli u krevet, nismo još zaspali. Izašla sam slučajno na terasu. Čujem komšinicu da kuka i kaže: Mile, ubijaju! A mi čujemo kuknjavu gore kod škole. Vriska, strašno, to je blizu, to se čuje. To je bilo stravično. Znači nije bilo kuće da nije bilo plakanja, kuknjave, vriske. A da ne pričam za majke, bake, deke njihove.

foto: Kurir televizija

- Ja sam hteo da umrem, brate mili. Ja to nisam verovao. Ja sam mislio da su deca utišla u kafanu negdje i da su se pobili. Ti, mene, ja, tebe. Da udariš nekoga u koškanju to razumem, ali da nekoga ubiješ automatom. To nisam ni sanjao.