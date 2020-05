SAPUNICA ĐOGANI I OSTALI IMA SVOJU CENU! Prodali se za 333.000 evra?!

Porodica Gagija Đogani poslednjih meseci privlači ogromnu pažnju javnosti, ali u negativnom kontekstu. Bivši bračni par Anabela Atijas i Gagi Đogani, ali i njihova ćerka Luna, kao i njen bivši dečko Marko Miljković, pokazali su da kod njih sve ima svoju cenu, pa su za vrtoglave iznose odlučili da u „Zadruzi“ prodaju sav svoj prljav veš i porodične tajne.

Kako se cela punoletna postava ove porodice, uz Miljkovića, s kojim je Anabela na ratnoj nozi, okupila u rijalitiju, ne mogu da izostanu žestoke rasprave, iznošenje najdubljih tajni, ali i sramotne tuče. Sve to rade za visoke honorare, pa mnogi komentarišu da su se Đoganijevi prodali za odlične pare.

Vraća dugove

U svemu tome najbolje profitira Anabela, koja je u „Zadrugu 3“ ušla poslednja od cele postave i za to uzela 70.000 evra. Pošto važi za jednog od favorita, moguće je da pevačica odnese i prvo mesto, te zaradi dodatnih 50.000 evra. To znači da će, ukoliko pobedi 6. jula u finalu rijalitija, imati ukupno 120.000 evra. Za nju će to biti odlična finansijska injekcija, s obzirom na to da je dužna 40.000 evra, što je nakon pisanja Kurir Starsa i sama priznala.

Već treću sezonu zaredom Luna učestvuje u „Zadruzi“, a tokom svake od njih imala je upečatljivu ulogu. Ove sezone dominantne su svađe s majkom i nervni slomovi koje je doživljavala posle svake rasprave s Markom. Ona se još nije oporavila od raskida koji se dogodio u petak, a zbog kojeg je danima izolovana.

Njeno mentalno zdravlje košta približno 3.000 evra nedeljno, a kako je u belu kuću ušla 2. marta, do 6. jula zaradiće oko 50.000 evra. Ona se neće boriti za glavnu nagradu u finalu, što mnoge čudi, s obzirom na to da je nedavno otkrila da je finansijski pukla. Luna je rekla da je sve pare spiskala i uložila u nekretninu i pevačku karijeru, te da je čak ušla i u dugove koji iznose 25.000 evra.

Trka za pobedu

Lunin bivši dečko Marko Miljković odličan je učesnik, pa je od bivše devojke, ali i bivše tašte, koju ne može očima da gleda i sa kojom se svakodnevno svađa, pa čak i bije, naučio kako se pravi šou. Upravo zbog toga je, pored Anabele, on jedan od favorita za pobedu.

Marko je jedan od najplaćenijih igrača i nedeljno zarađuje 3.000 evra nedeljno, a pošto je u „Zadrugu“ ušao 3. februara, do jula će zaraditi oko 63.000 evra. Ukoliko pobedi, njegov konto biće uvećan za 113.000 evra

Ni tata Gagi neće loše proći kada dođe jul, a to i zaslužuje jer je tamo najduže. Denser je u rijalitiju od početka, tačnije od 6. septembra, a njegov honorar je oko 2.500 evra nedeljno. To znači da on na mesečnom nivou zaradi oko 10.000 evra, a kada se to pomnoži sa deset meseci, izađe 100.000 evra. S obzirom na to da je Gagi takođe jedan od favorita za pobedu, odmah posle Anabele i Marka, moguće je da će kući da ode sa dodatnih 50.000 evra. Malo li je?

Dužna profiterka ZA TRI SEZONE UZELA 260.000 EVRA foto: Printscreen Luna je u prvoj sezoni „Zadruge“ osvojila drugo mesto i iz rijalitija, koji se završio u junu 2018. godine, izašla je bogatija za oko 40.000 evra i automobil vredan 19.000 evra. Kola je poklonila ocu, a već kroz dva i po meseca ušla je u drugu sezonu „Zadruge“. Tada je ugovorila mnogo veći honorar, a odnela je i pobedu, te je zaradila ukupno 170.000 evra. Ukupan honorar je bio oko 120.000 evra, dok je 50.000 osvojila pobedom u rijalitiju. U trećoj sezoni zaradiće oko 50.000 evra, pa se procenjuje da je, suma sumarum, za sva tri učešća zaradila oko 260.000 evra. A opet je u dugovima.

