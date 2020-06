NEVIĐENA HISTERIJA LUNE ĐOGANI! Urlala na Marka Miljkovića, on je totalno DOTUKAO: Trebala si da odeš KUĆI! (VIDEO)

Luna Đogani urlala je na svog dečka Marka Miljkovića, on ju je totalno dodatno dotukao svojim hladnim stavom.

foto: Printscreen/Youtube

"Šta da radimo sada? Luna, nema kuknjave" govorio je Miljković.

"Nisam ušla ovde da mi budu i mama i tata, ti misliš da je lako, kao i svi! Umorna sam, udariću nekoga, dovešće me do toga, jer me ne razumeš!" urlala je Luna.

"Podrži me u svemu što radim! Šta da radim Luna? Šta sam ja kriv što te je čovek ispljuvao" govorio je Miljković.

foto: Printscreen/Youtube

"Ma to nema veze sa tvojim stanjem, ne mogu više! Ovako mi radi kada se ti svađaš! To je sada nebitno, da li me razumeš da ne mogu više? Ti nikad nećeš moći da me razumeš! Tebi su mama i tata kod kuće!" uzvratile je Đoganijeva.

"Zašto nisi otišla kući, da ti platimo kaznu i budeš kod kuće? Imali smo rešenje da se to prekine! Ti da nisi bila ovde, ne bi bilo haosa" ucenjivao je Miljković Lunu.

"Hoćeš li da kažeš da sam ja kriva?" shvatila je Luna.

Kurir.rs / M.M.

Kurir