ŠOK INTERVJU LUNE ĐOGANI POSLE ZADRUGE! Noć provela u suzama, a sad javno priznala: TEŠKO MI JE! Čeka samo jedno

Luna Đogani Pevačica je pre dva dana napustila rijaliti, a mi smo je zatekli ispred zgrade u kojoj ima stan kako šeta svoje ljubimce. Iako nije skidala osmeh, otkrila nam je da joj dečko mnogo nedostaje, ali da je srećna što je kod kuće.

Luna Đogani je emotivno reagovala kada je shvatila da napušta rijaliti, a kako smo mogli da primetimo kad smo je uslikali, suze je zamenio osmeh.

Bez šminke, sa kosom skupljenom u punđu i u kratkom šortsu i japankama, Luna je sa svojim ljubimcem prošetala po kraju u kome živi. Iako u prvi mah nije želela da daje izjave, Luna nam je priznala da je srećna što je nakon višemesečnog boravka u „Zadruzi” konačno zaspala u svom krevetu.

- Odlično sam, spavala sam kod kuće. Probudila sam se odmorna nakon dužeg vremena, izvela sam kuce, tako da se super osećam - rekla je Luna, i dodala da će joj trebati vremena da se navikne da zaspi ranije, jer je u rijalitiju legala u jutarnjim časovima.

- Legla sam kako sam i navikla, u 5 ujutru, treba taj neki balans da nađem, ali generalno se dobro osećam, probudila sam se u svom krevetu.

Ipak, iako su tek dva dana razdvojeni, Đoganijeva ne može da sakrije da jedva čeka da potrči u zagrljaj Marku Miljkoviću.

- Bilo je neobično bez Marka, naravno da je mnogo teško i da mi mnogo nedostaje, ali eto, još par dana je ostalo, pa ga čekam - zaključila je Luna Đogani, koja je potom nastavila da šeta ljubimce. Nije se puno zadržala, već se žurnim korakom vratila u stan, usput s osmehom pozdravljajući komšije.

Podsećamo, Luna je pre dve večeri napustila „Zadrugu”, a po nju je došao Pavle Jovanović, kao i njen najbolji prijatelj Savo Perović, koji joj je pomogao da preveze svoje stvari do kuće. Đoganijeva je pred sam izlazak neprestano grlila dečka Marka Miljkovića, iako su se pred njeno napuštanje žestoko posvađali, jer joj je on prebacio da ne treba da živi život onih koji je podržavaju, već svoj. Đoganijeva se oprostila i sa drvetom mudrosti, a u razgovoru s njim u Rajskom vrtu je čak i zaplakala i istakla da ne može da veruje da napušta rijaliti. Njen izlazak teško je podnela Anabela, kao i Gagi i Marko, koji su čak i zaplakali.

Luna plakala prvu noć

Lunu Đogani je odmah po napuštanju rijalitija u stanu posetila tetka Nađa Đogani, sestra njenog oca Gagija, koja nam je otkrila da je bivša zadrugarka bila emotivna kada je ugledala porodicu.- Luna se dobro drži, sve je u redu, jaka je. Nije pogledala klipove još uvek, pa da zna šta se zapravo dešavalo. Kad Marko izađe, doći će kod nas Gagi, Marko i Luna, još devet dana. Biće to porodični skup, to su mi planovi. Podržavam tu vezu. Nesuglasice svuda postoje, ali sve je to za mladost - rekla je Nađa Đogani.

- Luna je bila emotivna, plakala je. Jedva je čekala da izađe. Krivo joj je što nije mogla da nas odbrani zbog mame svoje. Ona sve zna, sve je shvatila. Sve je protiv nje, sve je ona navodno grešila, ali videće sama. Rekla sam joj da nije grešila, neka je, i ja bih kao ona uradila.