MILICA SPUSTILA GLAVU OD BRUKE! Gledateljka uživo napala Kemezovu, nastao MUK, a onda uplela i Lunu Đogani

Milica Kemez, koja je posle veze sa Filipom Đukićem u rijalitiju započela vezu sa Borom Santanom, našla se na udaru kritike svoje sugrađanke koja je oplela po njoj.

"Čula sam Milicinu tužnu priču, ali me je malo razočarala, dobra je za druge, ali ne za sebe. Sebe je predstavila lošom, a onda kukala. Ima u tebi i sujete i kompleksa. Samo prenosiš svoje nezadovoljstvo. A Bora je divan! Milica treba biti ponosna na Boru što on nije pričao o njihovim intimnim odnosim, ti si ga spopadala.", rekla je gledateljka.

"Jako me nervira ta tema, ispada da sam ga ja molila za to i potencirala, u svađi sam sve rekla. On nije imao dve godine odnose i štitio je sebe, a ne mene. Na šta tačno da budem ponosna?", pravdala se Milica.

"Pozdraviću i Mimu. Ako budem ušla u Zadrugu, biću joj devojka ili dečko, šta god. Pitala bih je za Lunu, da li zaista misli da nekada Marko nije bio u pravu? Iako nisam za nasilje", našalila se gledateljka.

"Dakle, pitanje je ko je tu u pravu. Stalno sam dobijala pitanja za Lunu, ali ja sam videla da oni sisaju energiju jedno drugome. Ne znam kako je sada ona, ali joj treba vremena da bude dobra prvo sama sebi. Marko ima puno posla što se Lune tiče. On ima katastrofalno ponašanje za jednog muškarca", objasnila je Mima.

