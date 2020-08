NEMOJ VIŠE U ŽIVOTU DA SI MI SE OBRATIO: Jelena odustala od Marinkovića, a sve zbog OVOG MUŠKARCA! FRKA U RIJALITIJU

Jelena Ilić razočarana je u svog dečka Ivana Marinkovića, koji joj je navodno "zabio nož u leđa".

Jelena je pobesnela jer je Ivan promenio svoj odnos prema Pavau Vladilu otkako se ovaj nedavno vratio u vilu, pa su postali i veoma dobri drugari uprkos uvredama.

"Sram vas bilo klošari jedni! Ti si me razočarao, slizao si se sa njim, koji mi je svašta radio u ovom rijalitiju i svašta rekao, vređao me kako ne mogu da imam decu, najgore kletve, najgore uvrede, kleo me danima, vređao danima, a ovaj je sa njim snimao VTR, treba da vas bude sramota", rekla je Jelena i dodala:

"Pavao mi se dodvorava otkada se vratio. Ti klošaru koji se slizao sa Pavaom, nemoj više ikada u životu da si mi se obratio."

