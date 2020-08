ŠOK INTERVJU IVANE KRUNIĆ! Raskrinkala sve cimere, ko se snima tokom S*KSA, ko kome preti, išla i u POLICIJU zbog njega

Pevačica Ivana Krunić nedavno je otkrila identitet žene koja je šamarala Filipa Reljića na pumpi i bahatu bivšu učesnicu "Parova" prijavila policiji, a, kako kaže, uzda se u to da će pravda biti zadovoljena.

Svoj sud o viralnom šerovanju eksplicitnog p*rno-snimka prijatelja Nikole Orozovića iznosi, ali i otkriva zbog čega je napustila grupu Luna i sa kakvim pretećim porukama se susretala po izlasku iz najgledanijeg rijalitija na našim prostorima.

Da li ćeš krivično goniti Šmizlu i njenog verenika, odgovorne za napad na Filipa Reljića, i kada si saznala da su oni lica odgovorna za napad?

- Saznala sam isto veče na pumpi jer nam je jedan od svedoka rekao njeno ime. Ja sam svoju dužnost obavila, dala sam izjavu u policiji, posvedočila i sad je na njima šta će uraditi sa tim slučajem. Uzdam se u pravdu, ali videćemo.

foto: Sonja Spasić, Youtube Printscreen

Kakve preteće poruke su ti stizale sa lažnih profila na Instagramu, te si pri stavu da je to čin iza kojeg se krije Bane Čolak?

- Ja sam još tada u jednoj emisiji objavila skrinšotove tih poruka, ne mogu da tvrdim da je to dokaz, ali imam sumnju na osnovu informacija koje znamo samo on i ja, a koje su se našle u porukama i na osnovu toga što ga posle toliko vremena provedenog sa njim poznajem dovoljno dobro i znam da su to njegove rečenice. Ali, iskreno da vam kažem, ne bavim se više tim stvarima, nastavila sam dalje život i ne dozvoljavam sebi da se osvrćem unazad i opterećujem bilo kakvim konfliktima koji su vezani za rijaliti.

foto: Printscreen

Zbog čega si napustila grupu Luna i koji je bio za tebe najteži zahtev Čede Čvorka kada je reč o zajedničkim nastupima?

- Dok sam bila unutar grupe, sve je bilo kako treba, ali sam, prosto, u jednom trenutku osetila da želim da započnem solo karijeru i godinu i po dana unapred sam najavila svoj odlazak. U međuvremenu sam pomagala oko izbora nove pevačice i stvaranja novih pesama grupe Luna.

foto: Sonja Spasić

Koliko često si se susretala sa nepristojnim ponudama, da li je bilo i bizarnih slučajeva?

- Iskreno, uživo nikada niko nije bio nepristojan prema meni u tom smislu, ali ima ludaka koji preko Instagrama šalju svakakve gluposti. To samo ode na blok.

Orozovićev p*rno-snimak je dospeo u javnost. Da li si iznenađena činjenicom da tvoj prijatelj voli da se snima tokom seksa?

- Svi mi imamo neke fetiše, eto, Oroz ima taj koji ima i većina ljudi. Ništa novo niti specijalno iznenađujuće niti stvar koja je za osudu. Svako neka radi šta voli, samo da pazi s kim, s obzirom na to da ne možeš baš svakome verovati, što je Nikola, nažalost, naučio na teži način.

Da li bi ušla u "Zadrugu 4" i sa kim misliš da bi imala otežanu komunikaciju - sa Stanijom, Miljanom Kulić ili Kristijanom Golubovićem?

- Nikada ne bih ušla opet u "Zadrugu", dosta sam se namučila, ali i naučila, nije to za mene. Kristijana i Staniju ne poznajem, tako da ne znam. A što se Miljane tiče, sa njom komunikacija uvek oscilira, u zavisnosti od njenog trenutnog raspoloženja.

foto: Printscreen Pink

Misliš li da će opstati veza Ive i Filipa ili će ona pokušati da se vrati bivšem - Marinku?

- Volela bih da opstanu jer su se njih dvoje nekako našli, mnogo se vole i baš su zaljubljeni, a da ne pričam o tome koliko su oboje prezanimljivi, pogotovo kad su zajedno.

Mirko Gavrić je otpisao Lunu kao prijatelja zbog, kako kaže, njene nezahvalnosti i bahatosti prema bližnjima. Kakvo ti mišljenje imaš o njenim svađama sa Anabelom?

- Šta god da se u životu desi, ne postoji stvar koja je jača od ljubavi između majke i ćerke, tako da sam ja sigurna da će njih dve sve rešiti. Ja lično nikada ne bih dozvolila nikome da se mojoj majci loše obrati, a pogotovo ne bih dozvolila sebi. Ali dobro, nisu sve majke iste.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/rijaliti/s.telegraf

POGLEDAJTE I BONUS VIDEO:

Kurir