NIKO SE OVAKO NIJE IGRAO SA MNOM! Ivana Krunić sasula Čolaku sve u lice: Za mene je ovo gore HORORA!

Ivana Krunić pred Banetom Čolakom progovorila je o njihovoj vezi iz "Zadruge", te istakla da se kao on niko sa njom tako nije igrao, pa koliko ju je to poremetilo.

"Meni je ovo gore od horora. Ja krivim sebe, ja sam ispala glupača. Karma je surova, malo si se igrao sa mnom, pa ti se vratilo. Ovde nisi imao emocije prema sebi, ali posle si imao. Nijedan moj dečko se ovako nije igrao sa mnom. Svi bi te više poštovali da priznaš svoje greške. Ne razmišljam više o ljubavi. Rekla sam da ako me ljubav ova izneveri, prelazim na žene. Fokusirala sam se na porodicu, prijatelje i karijeru. Prvi put se osećam srećnom, u poslednje vreme. Nikad nisam imala problem da nađem momka. Posvetila sam se stvarima koje me ispunjavaju, a to je muzika. Ja sada mogu da porazgovaram sa njim, ja sam sada u svom pravcu, ali nema potrebe", izjavila je ona u "Zadruga, narod pita", ali Bane joj nije ostao dužan.

"Kad Ivana ovako predstavlja, nije ni čudo što me ljudi osuđuju... Ja Ivani nisam verovao na početku, mislio sam da se ona igra sa mnom. Što se tiče Ermine, Ermina me je molila da je priđem i da je zagrlim. Nisam želeo da plače. Prenaglio sam malo. Ja nisam znao ko si ti. Mislio sam da se igraš sa mnom i sa Tomovićem. Ja sam se možda igrao sa tobom tad. Ne znam zašto je ovo horor. Možda se meni u očima vidi da sam zagrejan za nju, nisam se borio i ne želim da se borim jer će ona uvek poslušati svoje bližnje. Da ona misli svojom glavom, ja bih se borio", rekao je Bane, koji je zatim naglasio da devojka sa kojom je uslikan - nije njegova devojka, niti će biti.

"To mi je drugarica, nije devojka. Neće ni biti, ponekad zablejimo", kratko je prokomentarisao on.

