DEVOJKA JE 41 GODINU MLAĐA OD MENE, OSTAĆU JOJ VERAN: Kobra izneo pikanterije iz života, a zbog ovoga ulazi u RIJALITI

Zoran Buđić Kobra, progovorio je o učešću u rijalitiju, honoraru, svojim očekivanjima i stavovima.

Da li je bila vaša ideja za ulazak u rijaliti ili ste dobili poziv?

- Vanzemaljci su mi kazali odozgo, vreme je da siđeš na zemlju.

Hoćete li nam otkriti Vaš honorar?

- Nema honorara, idem džabe da bi postao slavan, niko nije čuo za mene.

Šta očekujete od ove sezone?

- Pravo da vam kažem, to je jedna arena, puna stolica. Ima polako da se izmačinju stolice, do juna. Ako stignem do treće, četvrte stolice, biću radostan.

foto: Damir Dervišagić

Kako inače reagujete na provokacije?

- Ja ih staloženo primim, a onda dobiju tako blag otrov, da polako umiru.

Šta mislite o s*ksu pred kamerama?

- Doneću kinesku lutku, koja nije honorarna i čim imamo maženje, da je drugi ne bi uzeli, ja je izduvam i stavim pod jastuk.

Je l istina da je Vaša devojka 25 godina mlađa od vas?

- Ne 25, 41 godinu je mlađa od mene. Ona ima 25 godina.

Hoćete li joj ostati verni?

- Naravno da ću joj ostati veran.

Da li imate ekspilicitan sadržaj koji može da ispliva?

- Ja sam sav ekspicitan, čak i ako ima, zakopšaću to, jer je prošlost, a ja gledam ka budućnosti.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir