GAVRILOVIĆ ŠOKIRAO PRIČOM O SILOVANJU, A SAD NJEGOVA ŽENA RAZVEZALA JEZIK: Htela sam RAZVOD! Umeo je da popije koju VIŠE

Posle njegove izjave da je skoro silovao svoju ženu, oglasila se Marina.

"Naravno da me nije silovao. Grubo se našalio samo da bi bio u centru pažnje. Strašno je što se nije zapitao kako se osećaju žrtve seksualnog nasilja kada vide da se on sprda na tu temu. Time ih je povredio. Nikada ne bih bila sa čovekom koji me zlostavlja. Ivan jeste temperamentan, ali nije grub", rekla je Marina, pa dodala:

"Umeo je da viče kada popije koju čašicu više, ali više ne pije. Ivan mi nikad nije priznao da me je prevario, ali svaka žena zna šta joj radi muž. Nisam mu vratila istom merom, ali sam umela da ga kaznim na svoj način. Razmišljala sam da se razvedem, ali sam dala sve od sebe da nam brak uspe, da nam se ne raspadne porodica."

"Mnogo sam progutala zarad mira u kući. Svi znate koliko je on koketan, koliko ženama deli komplimente, masira ih... Sve mi to smeta, ali on je takav, a ja ne mogu da ga promenim. Ostala sam sa njim jer znam da je dobar u duši. Ružno je to što je rekao za moju as*ksualnost, iako je rekao da je time hteo da otera muškarce u mojoj blizini", izjavila je Marina, pa nastavila:

"Nikako da shvati da ja ne volim da švrljam, a pošto on voli, stalno je u grču da i ja to radim. Prljav veš treba da ostane u krugu porodice. Istina je da umem da ga odbijem za s**s, ali koja žena to ne radi?! Kažem mu da me boli glava, stomak ili kičma, a on meni: "Da li je moguće da te uvek nešto boli?"

